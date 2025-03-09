Sanayi sitesinde forklift kazası: İşçi hayatını kaybetti
Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde forklift kazası meydana geldi. İki forkliftin arasında sıkışan işçi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2025 19:49, Son Güncelleme : 09 Mart 2025 20:32
Edirne'de iki forkliftin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.
İstasyon Mahallesi'nde Kaza
İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 20. Sokak'ta bir forkliftin, diğerinin yardımıyla çekiciye yüklenmeye çalışıldığı sırada bir işçi, iki forkliftin arasına sıkıştı.
Sağlık ve Polis Ekipleri Olay Yerinde
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yükleme sırasında forklifti kullanan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.