Sanayi sitesinde forklift kazası: İşçi hayatını kaybetti

Edirne'de iki forkliftin arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

İstasyon Mahallesi'nde Kaza

İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 20. Sokak'ta bir forkliftin, diğerinin yardımıyla çekiciye yüklenmeye çalışıldığı sırada bir işçi, iki forkliftin arasına sıkıştı.

Sağlık ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yükleme sırasında forklifti kullanan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.