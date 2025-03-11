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Altının gramı 3 bin 412 liradan işlem görüyor

- Çeyrek altın 5 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 630 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2025 10:24, Son Güncelleme : 11 Mart 2025 10:25
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Altının gramı 3 bin 412 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 412 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybederek 3 bin 393 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 412 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 630 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 2 bin 901 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin uyguladığı tarifeler nedeniyle ticaret geriliminin artması ve ekonomik verilerden gelen olumsuz sinyallerin resesyon endişelerini güçlendirmesi, güvenli liman varlıklara olan talebi destekliyor.

Analistler, federal hükümetteki ve özel sektördeki işten çıkarmaların büyüme için risk oluşturabileceğine yönelik tahminlerin de güç kazandığını belirterek, geçen hafta beklentilerin altında gelen istihdam verilerinden ve alınan sinyallerin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini kaydetti.

Küresel belirsizliklerin ve resesyon endişelerinin yatırımcıların güvenli liman varlık talebinin artırmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,18 seviyesine gerilerken, dolar endeksi ise bir önceki kapanışın hemen altında 103,8 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, dün yüzde 19'un üzerinde artarak 27,8'e yükseldi. ABD?nin tarifelerinin ticarette gerilimi artırdığını belirten analistler, zayıf dolar endeksinin ve düşük tahvil getirilerinin altına olan talebi desteklediğini belirtiyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 920 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 880 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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