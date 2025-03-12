Dolar/TL 36,60 seviyesinden işlem görüyor

Taşıt kredilerine yeni düzenleme
Taşıt kredilerine yeni düzenleme
Ülkemizdeki vergi müfettişi sayısı belli oldu
Ülkemizdeki vergi müfettişi sayısı belli oldu
12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü
12 dişi sökülmüş boynu kesilmişti, Polis, 5 Yıllık Çözdü
VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu
VDK'dan 14 yeminli mali müşavir hakkında suç duyurusu
25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
25 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor
12 Mart 2025 Hava Durumu: Pus ve Sis Bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı kabul edecek
CHP ve MHP Arasında 'Terörsüz Türkiye' Gerginliği
CHP ve MHP Arasında 'Terörsüz Türkiye' Gerginliği
Sağlık Bakanlığı 2025 Kura Atama Başvuruları Başladı
Sağlık Bakanlığı 2025 Kura Atama Başvuruları Başladı
Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı
Motosikletli yunus timi otomobille çarpıştı: 2 polis yaralandı
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Başkan Atçı: Vergi Davalarına Görüş Bildirme Projesi hayata geçirildi
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
Yönetmelik değişti: Binalara şarj istasyonu, atık su kurulumu geliyor
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
TBMM'de Siber Güvenlik Kanunu'nun 14. maddesi kabul edildi
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Sağlık Bakanlığı sınav takvimi yakında açıklanacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Bakan Uraloğlu açıkladı: Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek
Erdoğan'dan SDG ve Suriye anlaşmasına dair ilk açıklama
Erdoğan'dan SDG ve Suriye anlaşmasına dair ilk açıklama
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi
9 yaşındaki Aras'ın protez bacaklarına haciz geldi
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
'Suriye'de alevi aile hedef alındı' iddiası asılsız çıktı
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Yargıtay onadı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Belediyeden DHKP/C'ye finansman iddiası: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Havalar ısınıyor! 'Kocakarı soğukları' bu yıl yaşanmayacak
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Üniversitelerden Halka Bilimsel Buluşma: Bilim Kafe
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Türkiye'nin en yaygın isim ve soyisimleri
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Para Gönderirken Dikkat! 'Diğer' Seçeneği Risk Oluşturuyor
Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu
Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi Tarihleri Belli Oldu
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Otobüs Biletlerine Zam Geliyor: Bayram Öncesi Uyarılar
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Yeni Tarifeyle Elektrik Faturaları Cep Yakıyor
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Tantunide eşek eti, dana sucukta tavuk eti kullandılar!
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
Adalet Bakanı Tunç: 1.5 Milyon Dosya Karara Bağlandı
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
13 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL 36,60 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 36,6000 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : BloombergHT
Haber Giriş : 12 Mart 2025 10:23, Son Güncelleme : 12 Mart 2025 10:24
Yazdır
Dolar/TL 36,60 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 36,5875'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen üzerinde 36,6000 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 39,9040'tan ve sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 47,3090'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 103,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları ve Kanada'ya yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma kararından vazgeçebileceğine ilişkin sinyallerin etkisiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir öne çıkarken, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'nin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerinin ekonomide kısa vadeli de olsa bir durgunluğa neden olabileceğinden endişe edilirken, Trump, dün yaptığı açıklamada, resesyon olasılığına ilişkin "Hiçbir şekilde böyle bir olasılık görmüyorum." dedi.

Öte yandan, yurt içinde bugün açıklanacak ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi verisi yakından takip ediliyor.

AA Finans'ın beklenti anketine göre ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 3 milyar 238 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında ise 22 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve ABD'de enflasyonun yanı sıra Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 puanın direnç, 103,0 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber