Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Şükrü Genç dahil 12 tutuklama

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 34 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Melih Morsümbül, Kalender Özdemir ve Haydar Battal'ın da olduğu 12 şüphelinin terör örgütünü finanse etmek suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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