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Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Şükrü Genç dahil 12 tutuklama

İstanbul'da DHKP/C'ye finans sağladığı iddiasıyla 34 kişi gözaltına alındı. Aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 19:34, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 19:34
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Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Şükrü Genç dahil 12 tutuklama

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 34 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Melih Morsümbül, Kalender Özdemir ve Haydar Battal'ın da olduğu 12 şüphelinin terör örgütünü finanse etmek suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturma Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 34 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Tutuklanan ve Serbest Bırakılan Şüpheliler


  • Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay, Kalender Özdemir, Sinan Çetiz, Haydar Battal, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut'un terör örgütünü finanse etmek suçundan tutuklanmasına karar verdi.
  • Şüpheliler İsmail Yalnız, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Hatice Yazlık'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılırken, diğer şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.


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