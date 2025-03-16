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Bakan Fidan, Cenevre'de Kıbrıs Toplantısına Katılacak

Bakan Hakan Fidan, Cenevre'de düzenlenecek Kıbrıs konulu toplantıya katılacak. Bu toplantı, geçmiş müzakere süreçlerinin devamı niteliğinde değil.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 15:18, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 15:19
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Bakan Fidan, Cenevre'de Kıbrıs Toplantısına Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ve 18 Mart'ta Cenevre'de düzenlenecek Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak.

Kıbrıs Meselesine Dair Görüşmeler

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kıbrıs meselesinde gelecek döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, hiçbir surette "geçmiş müzakere süreçlerinin devamı" veya "yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı" niteliği taşımıyor.

BM Himayesinde Düzenlenen Toplantı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde düzenlenecek toplantıda taraflar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty tarafından temsil edilecek.

Bakan Fidan'ın KKTC Ziyareti

Dışişleri Bakanı Fidan, son olarak 8-9 Ocak'ta KKTC'yi ziyaret etmiş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilmişti.Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin KKTC'yle dayanışmasını ve işbirliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini, Ada'da iki devletli çözümün tek gerçekçi çözüm yolu olduğunu ve Türkiye'nin bu çözüme yapıcı katkı sunmaya hazır bulunduğunu vurgulamıştı.

New York'ta Gayriresmi Akşam Yemeği

15 Ekim 2024'te New York'ta BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis'in katılımıyla gayriresmi akşam yemeği düzenlenmişti.Bu gayriresmi akşam yemeğinin ardından BM Genel Sekreteri Sözcülüğünce yayımlanan açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki eski Şahsi Temsilci'nin çalışmalarına da atıfla, taraflar arasında resmi müzakerelerin başlatılması için halihazırda ortak zeminin bulunmadığı resmi olarak kayda geçirilmişti.Akşam yemeğinde ayrıca, izleyen dönemde BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde Ada'daki iki lider, "ana vatanların dışişleri bakanları" ve üçüncü garantör devlet İngiltere'nin bakan düzeyinin altındaki katılımıyla genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kıbrıs Meselesi ve Çözüm Arayışları

Cenevre'de 27-29 Nisan 2021'de düzenlenen gayriresmi 5+BM formatlı toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığındaki Kıbrıs Türk tarafı, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modelinden desteğini çektiğini açıklamış ve Kıbrıs meselesinin çözümüne dair yeni vizyonunu (iki devletli çözüm) ortaya koymuştu.Türkiye tarafından da tam destek verilen bu vizyon çerçevesinde, yarım asırdır denenen federasyon temelli müzakere süreçlerinin bugüne kadar Ada'ya çözüm getiremediği, Ada'da halihazırda iki ayrı halk ve iki ayrı devletin bulunduğu, Kıbrıs meselesine Ada'nın gerçeklerine uygun, adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümün yolunu açacak resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için öncelikle Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının (egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü) uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çağrıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 77'nci, 78'inci ve 79'uncu BM Genel Kuruluna hitaplarında uluslararası topluma KKTC'nin bir an önce tanınması yönünde çağrılarda bulunmuştu.

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