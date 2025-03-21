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Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması ifadesi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesini aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 19:46, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 20:40
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarıyla soruşturma başlattı. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmanın Detayları

Operasyon sırasında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi tamamlandı. İmamoğlu, ayrıca terör soruşturması kapsamında da ifade verecek.

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