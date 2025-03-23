İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile ilgili soruşturmalar yürütüyor. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Şüphelilerin Adliyeye Sevki

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına hükmetti. Diğer şüphelilerin ise hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturmanın Kapsamı ve Detaylar

Soruşturma, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve gelişmeler yakından takip ediliyor. İBB Başkanı'nın tutuklanması, soruşturmanın ciddiyetini ve kapsamını gözler önüne seriyor.