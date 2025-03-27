Uludağ'da Otel Yangını: Milli Kayakçı Ve Babası Hayatını Kaybetti

Uludağ'da meydana gelen ve milli kayakçı Berkin Usta ile eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. Yangının ardından otel müdürünün gözaltına alındığı bildirildi. Yangın, Oteller Bölgesi'ndeki bir otelde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 110 personel yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangında Etkilenenler ve Kurtarma Çalışmaları

Yangın sırasında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta dumandan etkilendi. Usta ailesi, otelden bilinci kapalı şekilde çıkarılarak Uludağ'daki sağlık merkezine ve Bursa'daki hastanelere sevk edildi. Ancak, Yahya Usta ve oğlu Berkin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fikriye Usta'nın ise tedavisi devam ediyor ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Otel Müdürünün Gözaltına Alınması ve Soruşturma

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında otel müdürü jandarma tarafından gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi oluşturulması talimatı vererek olay yerine savcıları görevlendirdi. Makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinin yer aldığı bilirkişi ekibi, yangının çıkış nedenini araştıracak.

Bilirkişi İncelemeleri ve Yasal İşlemler

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, otelin 2 Ocak'ta konaklama izninin iptal edildiği belirtildi. Osmangazi Belediyesi de iş yeri açma ve çalışma ruhsatını 2 Şubat'ta iptal etti. Ancak, otel işletmesinin başvurduğu idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi ve ruhsat 10 Şubat'ta yeniden düzenlendi.

Berkin Usta'nın Kariyeri

Berkin Usta, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta'yı örnek alarak kayak sporuna başladı. Milli sporcu, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Türkiye adına en iyi dereceyi elde etti. 2021'de Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası'nda gümüş madalya kazandı ve 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan biriydi.

"Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim." - Berkin Usta

Berkin Usta, olimpiyatlara gitmeden önce yaptığı açıklamada, olimpiyatlarda ülkesi adına en iyi performansı sergilemek istediğini belirtmişti. Ne yazık ki, aynı otelde babasını da kaybeden Berkin Usta'nın sosyal medya üzerinden Uludağ'dan video paylaştığı görüldü.