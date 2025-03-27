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RTÜK'ten İBB Soruşturmaları Nedeniyle Kanallara Ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınlarda küfür ve hakaret içerikli ifadelere yer verildiği gerekçesiyle kanallara yaptırım uyguladı. RTÜK, SZC, Tele1, Halk ve NOW TV'ye para cezası ve yayın durdurma kararı aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 15:19, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 16:18
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RTÜK'ten İBB Soruşturmaları Nedeniyle Kanallara Ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalara ilişkin bazı yayınlarda küfür ve hakaret içerikli ifadelerin yer alması, ayaklanma çağrılarının yapılması gibi nedenlerle SZC, Tele1, Halk ve NOW TV kanallarına çeşitli yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlar arasında üst sınırdan para cezası, 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yer alıyor. RTÜK'ün yazılı açıklamasına göre, üst kurul toplantısında yayın ihlalleri değerlendirilirken, İBB'ye yönelik yürütülen "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmasıyla ilgili yayın ihlalleri hakkında RTÜK izleme uzmanlarının hazırladığı raporlar ele alındı.

Yayın İhlalleri ve Cezalar

Değerlendirmeler sonucunda SZC TV'nin "Nokta Atışı" ve "Öncesi Sonrası", Tele1'in "Sabah Pusulası" ve "Haber 13", NOW TV'nin "Orta Sayfa", Halk TV'nin "Gündem Özel" ve "Haberler" programlarına ceza verildi. Akıllı TV ise "Tele Alışveriş" programı nedeniyle yaptırıma uğradı. Yaptırımlar, devlet büyüklerine, kamu görevi yürüten kurum ve temsilcilerine, hakimlere ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine hakaret edilmesi, halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağrılarında bulunulması, yerli markaların hedef gösterilmesi gibi gerekçelerle verildi.

Küfür ve Hakaret İçerikli Yayınlar

RTÜK izleme uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve merhume annesine yönelik küfür ve hakaretlerin canlı yayınlandığı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili incitici ve alay edici yorumlar yapıldığı belirtildi. Ayrıca, kamu görevi yapan kurumlara ve temsilcilerine, hakimlere ve savcılara, emniyet güçlerine ve kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı kaydedildi. Program konuklarının halkı, özellikle de üniversite öğrencilerini sokağa davet ederek ayaklanma çağrılarında bulunduğu tespit edildi.

Yerli Markalara Boykot Çağrısı

RTÜK izleme uzmanları tarafından hazırlanan raporda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli markalara yönelik boykot çağrısının canlı yayınlarla verildiği belirtildi. Bu tür yayınların hedef gösterilen markaların itibarlarını, marka değerlerini ve ekonomiye katkılarını olumsuz etkilediği vurgulandı. Yayıncıların toplumu bölücü veya kutuplaştırıcı ifadelerden uzak durmasının önemli olduğu ifade edildi.

Lisanssız Yayınlara Erişim Engeli

Üst Kurul toplantısında, YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar alındı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği bildirildi. Alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği ifade edildi. RTÜK tarafından izleme uzmanlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda çeşitli cezalar verildi.

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