Beşiktaş derbiye yabancı hakem getiriyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisine dünyaca ünlü emekli bir hakemi davet ediyor. Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek olan bu yabancı hakem, aynı zamanda gözlemcilik yapacak. Pozisyonları anlık olarak değerlendirecek ve bu değerlendirmeler Beşiktaş YouTube hesabından yayınlanacak.

Yabancı Hakem İle Yeni Deneyim

Beşiktaş, bu özel maç için farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yabancı hakem, uluslararası tecrübesiyle dikkat çekiyor. Maç esnasında anlık değerlendirmeler yaparak izleyicilere yeni bir perspektif sunacak.

Beşiktaş YouTube Yayını

Yapılacak yayın, taraftarlar için büyük bir fırsat olacak. Beşiktaş YouTube hesabı üzerinden yapılacak canlı yayın sayesinde, izleyiciler maçın heyecanını ve hakemin değerlendirmelerini anlık olarak takip edebilecek.Bu adım, Beşiktaş'ın yenilikçi yaklaşımını ve taraftarlarıyla olan güçlü bağını bir kez daha gözler önüne seriyor. Derbi, sadece sahada değil, dijital platformlarda da büyük bir heyecanla takip edilecek.