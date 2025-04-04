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Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Yatay Seyrediyor

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yatay seyretti. Endeks 9.481,6 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 13:17, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 13:18
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Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Yatay Seyrediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,66 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.481,6 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 33,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi ise yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,36 ile bilişim sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin etkisiyle oluşan satış baskısı etkili olmaya devam ediyor. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Yatırımcıların Dikkat Ettiği Konular

  • Öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru takip edilecek.
  • Yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları önemli olacak.
  • ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 puanın destek seviyeleri olduğunu belirtirken, 9.600 ve 9.700 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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