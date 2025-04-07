Bakan Şimşek: Tarımda Dünya Lideriyiz
Bakan Şimşek: Tarımda Dünya Lideriyiz
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Gelir Vergisi Beyannamesi İçin Son Gün
Gelir Vergisi Beyannamesi İçin Son Gün
Benzin ve Motorine İndirim Bekleniyor
Benzin ve Motorine İndirim Bekleniyor
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
Anlaşmalı boşanmak 100 bin TL'den başlıyor
Bakanlık Açıkladı: Limon İhracatı Durduruldu!
Bakanlık Açıkladı: Limon İhracatı Durduruldu!
Meteoroloji'den Uyarı: Yağışlar ve Fırtına Geliyor
Meteoroloji'den Uyarı: Yağışlar ve Fırtına Geliyor
Polise ateş açıp kaçanlar böyle yakalandı
Polise ateş açıp kaçanlar böyle yakalandı
TBMM'de İklim Kanunu Görüşmeleri Başlıyor
TBMM'de İklim Kanunu Görüşmeleri Başlıyor
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Kaan Ketenci'nin sevk yazısına ulaşıldı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında Kaan Ketenci'nin sevk yazısına ulaşıldı
CHP Parti Meclisi listesine kimler girdi?
CHP Parti Meclisi listesine kimler girdi?
TZOB Başkanı Bayraktar: Gıdada arz güvenliği risk altında
TZOB Başkanı Bayraktar: Gıdada arz güvenliği risk altında
KVKK'dan veri güvenliği uyarısı: İşte dikkat edilmesi gerekenler!
KVKK'dan veri güvenliği uyarısı: İşte dikkat edilmesi gerekenler!
TBMM'den Bayram Sonrası Yoğun Mesai
TBMM'den Bayram Sonrası Yoğun Mesai
Bakanlığın 'Kırmızı Bülten'le Aradığı Böcek! 23 Ağaç İmha Edildi
Bakanlığın 'Kırmızı Bülten'le Aradığı Böcek! 23 Ağaç İmha Edildi
İstanbul'da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı
İstanbul'da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı
MASAK'tan Özgür Özel'in İddialarına Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in İddialarına Yanıt
Zaten Pahalıydı! Apple Türkiye'de Yeni Zamlarla Karşı Karşıya
Zaten Pahalıydı! Apple Türkiye'de Yeni Zamlarla Karşı Karşıya
Başkentray Banliyo Hattı Yenikent'e Kadar Uzayacak
Başkentray Banliyo Hattı Yenikent'e Kadar Uzayacak
Bakan Tunç'tan Özel'in Sözlerine Sert Yanıt: Yargıyı Baskı Altına Alıyor
Bakan Tunç'tan Özel'in Sözlerine Sert Yanıt: Yargıyı Baskı Altına Alıyor
BYD'nin Çevreci Gemisi Türkiye'de: 7 Bin Araç Taşıyor
BYD'nin Çevreci Gemisi Türkiye'de: 7 Bin Araç Taşıyor
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Düşecek, Kar Yağışı Bekleniyor
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı
Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi
Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi
BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!
BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Ekmeğe zam kapıda!
Kamu görevlisi ve sevgilisine taciz iddiası: Uzaklaştırma tedbiri
Kamu görevlisi ve sevgilisine taciz iddiası: Uzaklaştırma tedbiri
Hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor
Hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor
600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde
600 bin işçinin zam görüşmesinde gözler kamu işvereninin teklifinde
Bayram tatilinde 72 kişi yaşamını yitirdi
Bayram tatilinde 72 kişi yaşamını yitirdi
Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt
Bakanlıktan 'Şimşek stoktan vergi alma peşinde' haberine yanıt
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Gelir Vergisi Beyannamesi İçin Son Gün

2024 takvim yılına ait kira gelir vergisi beyannamesi verme süresi bugün sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği takvime göre, beyannamelerin en geç 7 Nisan 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar iletilmesi gerekiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 10:13, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 10:34
Yazdır
Gelir Vergisi Beyannamesi İçin Son Gün

Yıllık kira geliri konutlarda 33.000 TL, iş yerlerinde ise 230.000 TL sınırını aşan mülk sahipleri, gelirlerini beyan etmekle yükümlü. Bu sınırların altındaki gelirler için ise beyanname verme zorunluluğu bulunmuyor.

Beyanname verilmemesi halinde yaptırımlar ağır

Beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda;

  • * Özel usulsüzlük cezası,
  • * Gecikme faizi,
  • * Vergi ziyaı cezası uygulanabiliyor. Bu yaptırımlar, vergi mükelleflerinin mali yükünü önemli ölçüde artırabilir.

Ödemeler ve taksit imkanı

Kira gelir vergisi ödemeleri;

  • * Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve mobil uygulamaları,
  • * PTT şubeleri,
  • * Tüm vergi daireleri üzerinden yapılabiliyor.

Beyannameler ise GİB'in dijital platformları aracılığıyla hızlı ve kolay şekilde gönderilebiliyor.

Vergi ödemeleri iki taksit halinde yapılabiliyor.

  • * Birinci taksit ve damga vergisi, bugün (7 Nisan) ödenmeli.
  • * İkinci taksit için son tarih ise 31 Temmuz 2025.

İlk taksitini zamanında ödemeyen mükellefler, gecikme zammı ve cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber