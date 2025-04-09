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Erdoğan yarın DEM heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 13:15, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 13:18
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Erdoğan yarın DEM heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ESCOBAR DÜZENİ KURDULAR"

19 Mart'tan bu yana siyaset sahnesinde çok farklı bir oyun oynanıyor. Türkiye son 20 gündür bir tiyatro izliyor. Daha doğrusu hisseli harikalar kumpanyası izliyoruz. Yazar CHP, kurgucu CHP, figüranlar CHP'li, sahne CHP'nin sahnesi, perdeyi açan CHP, kapatan CHP. Bilinmeyen tek bir şey vardı. Kavuğun kimde olduğuydu. Kavuk baskın kurultayla Sayın Özel'in başına geçmiş oldu. Oyunu yazan onlar, oyunu sahneleyen onlar, çalıp çırpan onlar, İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar, şikayeti yapan onlar, tanıklığı yapan onlar, savcılığın kapısında ihbar sırasına giren yine onlar, üste çıkmaya çalışanlar yine onlar. Çamuru bizim üzerimize sıçratmak için olmadık taklalar atanlar da onlar. Hayırdır, CHP olarak siz bizi gözünüze far tutulunca donup kalan tavşan mı zannettiniz? Sizin kavuk tartışmanız bizi hiç ama hiç ilgilendirmez. Şimdi çıkmışlar yok şu gözaltına alındı, yok bu tutuklandı, yok onu serbest bırakın. Başınıza ne geldiyse sizin kavuk sevdanız yüzünden geldi. Kendi meselenizi örtmek için sokakları ateşe veren sizsiniz. Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan sizsiniz.

ÖZEL'E 'CUNTA' YANITI

Bugün üzerinde tepindiğinizi Deniz Gezmiş'i sahaya süren siz değil misiniz? İdamını onaylayan siz değil misiniz? İdamını izleyen siz değil misiniz? İşinize her geldiğinde Deniz Gezmiş'i kullanan siz değil misiniz? Nazım Hikmet'e bakın, Sabahattin Ali'ye bakın, aynı riyakarlığı orada da görürsünüz. Şimdi de gençleri sokağa çağırıyor, küfrettiriyor, polise saldırtıyorsunuz, sonra utanmadan timsah gözyaşları döküyorsunuz. Bu ülkenin gençlerini size yedirtmeyeceğiz.

Medet umduğunuz Batılı aktörler sizi terk edeli çok oldu. Aradığınız numaralar ya kapalı ya sizi engelledi ya da kapsama alanı dışına çıktı. Kimse sizi umursamıyor, değer vermiyor, yalanlarınıza kimse kanmıyor. Çok büyük bir çaresizlik içindeler. Bizi cuntacılıkla itham ediyor. Buraya özellikle sizin için dikkat çekiyorum. CHP'nin ikinci genel başkanı malum, İsmet İnönü, koltuğu çok severdi. Koltuğunu 1972 yılında kaybedince bıraktı. Mecburiyeti sanki lütufmuş gibi milletin yüzüne vuruyorlar. 1950'de ilk şeffaf seçimle CHP iktidardan uzaklaştırıldı.

DEM HEYETİNİ KABUL EDECEK

Erdoğan yarın DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıkladı.

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