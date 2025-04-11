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Antalya Diplomasi Forumu Başladı: Dünya Liderleri Bir Arada

Antalya Diplomasi Forumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Dünya liderleri Antalya'da buluşuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 09:16, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 09:17
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Antalya Diplomasi Forumu Başladı: Dünya Liderleri Bir Arada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor. Birçok dünya liderinin katılım göstereceği zirveye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da katılacak.

Antalya'da Diplomasi Trafiği

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanacak. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Forum Hazırlıkları ve Güvenlik Önlemleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak. Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek forumun yapılacağı Belek'teki otellerde konaklayacak üst düzey konuklar için kent genelinde gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda havalimanı ve Belek Turizm Merkezi ile forumun gerçekleşeceği NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nin çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Katılımcı Profili

20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan, yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu 4 bini aşkın konuğun katılması beklenen forum için Antalya Havalimanı'nda da hareketlilik başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'ya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Antalya Havalimanı'nda yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Ziyareti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da Antalya'daki zirveye katılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Şara, cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak" ifadelerini kullanmıştı. Şara, geçen şubat ayında da Türkiye'yi ziyaret etmişti.

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