Gram Altın 3.950 Lira ile Yeni Zirvede

Altın fiyatları tarihinde ilk kez 3 bin 200 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Zayıflayan ABD doları ve derinleşen ticaret savaşı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti. Ons altın yüzde 1,63 artışla ons başına 3 bin 228 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın Fiyatları

ABD'de ons altın tarafında yaşanan yükseliş ve güvenli liman arayışının artmasıyla birlikte Türkiye'de altının gram fiyatı da fırladı. Yeni güne yüzde 2'lik yükselişle başlayan gram altın 3 bin 950 lira seviyesinde işlem görüyor.

Doların Değer Kaybı Altını Destekledi

ABD dolar endeksinin (DXY) başlıca para birimlerine karşı yaklaşık yüzde 1 oranında düşmesi, dolar bazlı altını yurt dışı alıcılar için daha cazip hale getirdi. Analistlere göre, dolardan kaçış ve finansal belirsizlikler altın talebini artırıyor.

Ticaret Gerilimleri ve Altın

ABD Başkanı Trump'ın Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerini yüzde 145'e çıkarması, buna karşılık Çin'in de misilleme yapması piyasaları sarstı. Yatırımcılar, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin daha da tırmanmasından endişe ediyor.

Bir Sonraki Hedef: 3 Bin 500 Dolar Seviyesi

Capital.com analisti Kyle Rodda, yatırımcıların sıradaki psikolojik sınır olarak 3.500 doları izlediğini ancak bu seviyeye ulaşmanın zaman alabileceğini belirtti.

Diğer Değerli Metallerde Son Durum

Spot gümüş yüzde 0,3 artışla 31,29 dolara yükselirken,

yükselirken, Paladyum yüzde 0,8 artarak 916,18 dolara çıktı,

çıktı, Platin ise yüzde 0,1 gerileyerek 936,85 dolara düştü.



