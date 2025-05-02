Gazze'de ablukayı kırmak için yola çıkacak gemiye İHA saldırısı

İnsanlık tarihinin unutmayacağı en barbar saldırılarla Gazze'yi yoketmeye çalışan İsrail, Gazze'ye uygulanan boykotu kırmak için yola çıkma hazırlığı yapan gemilere de uluslararası sularda saldırı

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, Gazze'deki ablukayı kırmak için hareket eden Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)'ye ait Conscience Gemisi, Malta açıklarında İsrail'in drone saldırısına uğradı. Geminin bir bölümünde yangın çıktı.

Conscience Gemisi ablukayı kırmak için yola çıkma hazırlığı yaparken saldırıya uğradı. Yani İsrail, Özgürlük Filosu'nun hareket etmesini engellemek için tehdit olarak vurdu. Saldırının ardından çıkan yangın söndürüldü, alınan bilgiye göre ölen ve yaralanan yok.

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından açıklama şöyle:

"Malta saatiyle 00:23'te gemimize bir dron saldırısı düzenlenmiştir. Geminin ön kısmı iki kez hedef alınmış, bunun sonucunda gemide yangın çıkmış ve gövdede bir yarık meydana gelmiştir. Gemi şu anda Malta yakınlarındaki uluslararası sularda bulunmaktadır. Sadece Güney Kıbrıs'ın bir gemi göndererek yanıt verdiği bir SOS imdat sinyali gönderildi. Ancak bu gemi ihtiyaç duyulan kritik elektrik desteğini sağlayamamaktadır. İnsansız hava aracıyla yapılan saldırının özellikle geminin jeneratörünü hedef aldığı anlaşılıyor ve gemi şu anda içindeki 30 uluslararası insan hakları aktivistiyle birlikte batma tehlikesiyle karşı karşıya".

Koalisyon, İsrail'in Gazze ablukasını sona erdirmek için kampanya yürütüyor.

2010 yılında Gazze'ye benzer bir görevle giden Mavi Marmara da İsrail askerleri tarafından durdurulmuş ve gemideki dokuz aktivist katledilmişti