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Borsa İstanbul soruşturması: 13 kişi adliyeye sevk edildi

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonun detayları haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 13:12, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 13:22
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Borsa İstanbul soruşturması: 13 kişi adliyeye sevk edildi

Borsada manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca soruşturma başlatılmış, bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketlerde bulunan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin 13'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

2 Kişi Aranıyor

Öte yandan 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda bu kişilere ait adreslerde ruhsatsız tabanca, 73 mermi, 2 milyon 420 bin lira bedelli senet, 33 bin lira, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Diğer yandan firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların polisteki ifade işlemleri sona erdi. 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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