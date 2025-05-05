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30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın "30 vekil istifa edecek, ara seçim gündeme gelecek" iddiası siyasette yeni bir tartışma başlattı. Gazeteci Ece Sevim ise bu stratejinin hukuken işlemesinin pek mümkün olmadığını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 00:08, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 00:24
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30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında kulis bilgisine dayandırarak dikkat çekici bir açıklama yaptı. Yarkadaş, CHP'de sonbahara doğru 30 milletvekilinin istifa ettirilerek Meclis'te ara seçim yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Bu iddiaya göre, partinin stratejik hamlesiyle bir baskı yaratılarak seçim sürecinin başlatılması amaçlanıyor.

Ancak gazeteci Ece Sevim, söz konusu planın hukuken mümkün görünmediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Sevim, Meclis İçtüzüğü ve Anayasa'nın ilgili maddelerine atıfta bulunarak, Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sayesinde istifaların reddedilebileceğini belirtti.

Meclis'te istifa kabulü oylamaya tabi

Gazeteci Sevim, sürecin teknik detaylarını şöyle anlattı:

"Dilekçeler Başkanlık Divanı'nca tespit edildikten sonra Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde, Anayasa'nın 84. ve 96. maddelerine göre oylama yapılır. Muhalefet istifaları kabul yönünde oy kullansa bile Cumhur İttifakı vekilleri 'ret' yönünde oy kullanırsa, istifalar kabul edilmez."

Sevim ayrıca, "İmamoğlu'nu kurtarma planı" olarak anılan bu stratejinin, yasal sınırlar nedeniyle işlemesinin çok zor olduğunu savundu.

Ara seçim için kaç milletvekili gerekir?

Anayasa'ya göre, TBMM'deki sandalye sayısının yüzde 5'ine denk gelen sayıda boşalma olması durumunda, ara seçim zorunlu hale geliyor. Bu oran, şu anki 600 sandalyeli Meclis'te en az 30 vekilin istifası anlamına geliyor. Ancak istifaların geçerli sayılması, yalnızca sayısal çoğunluğa değil, aynı zamanda Meclis'in onayına da bağlı.

Sonuç: Anayasa izin vermiyor

Siyasi strateji olarak tartışmaya açılan bu hamle, Anayasa'nın öngördüğü onay mekanizması nedeniyle pratikte engellere takılıyor. Muhalefetin sayıca çoğunluk sağlayamaması durumunda istifalar geçersiz kalabiliyor ve ara seçim gerçekleşemiyor. Bu nedenle kamuoyunda tartışılan "istifa ederek erken seçime zorlama" formülü, hukuki olarak uygulanabilir bir yöntem olmaktan oldukça uzak görünüyor.

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