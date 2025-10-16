Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
MEB'in 'Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar' temalı yarışması sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışmasının sonuçları belli oldu.

MEB'in 'Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar' temalı yarışması sonuçlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, öğretim içeriklerini destekleyici, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun değer temelli içeriklerin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla yapılan yarışmanın başvuruları 30 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı.

"Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı öğretmenler arası hikaye yazma yarışmasıyla öğretmenlerin, kültürden ilham alan, eğitimde kullanılabilecek ve çocuk edebiyatına katkı sunacak özgün hikayeler üretmeleri hedeflendi.

2 bin 76 öğretmenin, farklı yaş düzeylerinde hikayeleriyle katılım gösterdiği yarışmanın değerlendirmeleri sonucunda, 4 kategoride yayımlanması uygun görülen hikayeler belirlendi.

Buna göre, 4 farklı sınıf düzeyinde toplam 20 hikaye yayımlanmaya değer görüldü.

Yayımlanmak üzere seçilen eserlere, "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

