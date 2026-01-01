2 aylık bebek açlıktan hayatını kaybetti!

İstanbul Fatih'te 5 Kasım tarihinde 3,2 kilogram olarak dünyaya gelen bebek, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Bebeğin 19 yaşındaki annesi dün akşam saatlerinde acil yardım hattını arayarak 'Bebeğim nefes almıyor' dedi ve yardım istedi.

BEBEĞİNİ EMZİRMEDİ, GÖZALTINA ALINDI

Dilek Yaman Demir'in haberine göre, İlk tespitlerde yaklaşık 2 aydır hayatta olan bebeğin karnı içeri göçmüştü ve sadece 2 kiloydu. Anne: "Son 3 gündür bebeği beslemedik. Bebeğim dün öldü" dedi. Anne Y.Y., imam nikahlı eşi ve Y.Y.'nin anne-babası dahil 4 şüpheli "kasten öldürme" suçundan gözaltına alındı.

Olay yeri incelemesi, tanıklar ve tüm tıbbi evraklar toplanmaya devam ediyor.



