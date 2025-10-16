Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

"Yabancı Damat"ta Memik Dede rolüyle izleyici karşısına çıkan "Bizimkiler", "Doksanlar" ve "Canım Ailem', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi popüler dizilerdeki performansıyla da hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Vefat haberini "Kim Seslendirdi" isimli YouTube röportaj kanalının sahibi Sedat Tulumdaş sosyal medya hesabından paylaştı.

Tulumdaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Arif Erkin Güzelbeyoğlu bu sabah itibariyle hayatını kaybetti. Oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu ile az önce konuştum. Cenaze programı henüz belli değil. Belli olunca yine buradan paylaşacağım. Mekanı cennet olsun."

Güzelbeyoğlu'nun cenaze programına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bir ay önce 90. yaş gününü kutlamıştı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935 tarihinde Gaziantep'te doğdu, Türk tiyatrosu, sineması ve müziğine önemli katkılar sağladı. Mimar, müzisyen, oyuncu ve bürokrat olarak kariyerine devam etti.

Sanat hayatına Gaziantep Lisesi'nde öğrenciyken Moliere'in Hastalık Hastası adlı oyunundaki başrolle amatör olarak başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra Devlet Opera ve Balesi'nin Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı ve İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev yaptı. Tiyatro kariyerine Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda başladı, Haldun Taner'in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini yaptı. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini besteledi.

Sinema ve televizyon dünyasında da önemli projelerde yer aldı, İkinci Bahar dizisinde Zülfikar Ağa, Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle tanındı.

Bürokratik kariyerinde İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde 30 yıl mimar olarak çalıştı, Beşiktaş Belediyesi'nde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu ve emekli oldu.

Müzik alanında da başarılı bir kariyere sahip oldu, birçok televizyon yapımının müziklerini besteledi. Umut, Karakolda Ayna Var, Gramafon Avrat, Bir Milyara Çocuk ve Bizimkiler gibi pek çok görsel yapımın müziklerine emek verdi. Umut filmi ile 1969 Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü aldı.