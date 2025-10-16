Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye kara para operasyonu!
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatta temel kazma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bitişikteki yaklaşık 300 kişinin yaşadığı 17 katlı bina boşaltıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 14:31, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 15:11
Olay, Mamak ilçesi Duralı Aliç Mahallesi 981. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 ay önce başlayan bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında bitişiğindeki 17 katlı binanın zemininde kayma meydana geldi. Apartmanın çevresinde büyük çatlaklar oluştu.

Güvenlik gerekçesiyle 45 dairelik bina tahliye edilirken, bina sakinleri geceyi akrabalarının yanında ve araçlarında geçirdi. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Deniz Sitesi sakinleri, tehlikenin ortadan kalkması için inşaatın durdurulmasını istedi.

"4 aydır diken üzerinde oturuyoruz"

Zemin kaymasından dolayı tedirgin olduklarını belirten apartman sakinlerinden Buket Nayır, 'Dün akşam misafirim vardı ve o bize zeminin kaydığını söyledi. Apar topar aşağı indik. Panik atak olduk, evlerde duramaz olduk. Bunun bir çözümü olması gerekiyor. İnanın bir saatlik uykum yok, çocuklar da aynı şekilde. Onlar da uykusuz bir şekilde okula gittiler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 4 aydır diken üzerinde oturuyoruz. Bir an önce buraya müdahale edilmesini istiyoruz. Korkularımız artık gitsin, evlerimizde zor duruyoruz' dedi.

Gidecek başka bir yerlerinin olmadığını söyleyen Fadime Kaya, "Binayı boşaltın diyorlar ama nereye gideceğiz? Kimse arayıp da hadi gelin bugün burada kalın demiyor. 45 daire, 300 kişi oturuyor bu binada. Nereye gitsin? Belediyeyi arıyoruz, zabıtayı arıyoruz, daha ne yapmamız gerekiyor? İmar müdürü 'Sıkıntı yok' diyor ama sıkıntı olmasa buralar neden yıkılsın? Gece neredeyse kalp krizi geçirecektim' diye konuştu.

"Burada perişan olduk"

Apartman sakinlerinden Levent Erdoğan ise, 'Dün geceden beri sorun yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi çatlaklar var inşaattan dolayı. Yanda gördüğünüz inşaat başlayalı burada sorunlar var. Önce yolu çökertti, sonra binanın temelini yerinden oynattı. Dün gece de AFAD ekipleri, belediye, polis, itfaiye, tüm herkes buradaydı. Gece 3'e kadar burada perişan olduk. Sonra da komple binayı boşalttık. Bu inşaat başladı başlayalı bu sorunu yaşıyoruz. Hiçbir şekilde de dur diyen yok, sürekli çalışıyorlar' dedi.


