Ana sayfaHaberler Ekonomi

TOKİ'nin indirim kampanyasında yarın son gün

TOKİ'den 2024 Haziran ayı sonuna kadar alınmış ev ve iş yerlerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyasında sona yaklaşıldı. Kampanyaya başvurmak için yarın son gün. Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler yarın mesai bitimine kadar aracı bankalara başvuru yapabilecek.

Haber Giriş : 16 Ekim 2025 13:36, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 13:36
TOKİ'nin indirim kampanyasında yarın son gün

TOKİ'den ev ve iş yeri almış olanlara ödeme kolaylığı sağlandı. Borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler için başlatılan kampanyada sona gelindi. TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasına başvurmak için son gün yarın.

İndirim kampanyasından; satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılan konut ve iş yerleri için yararlanılabiliyor.

Söz konusu konut ve iş yerleri için geri ödeme taksitlerinin de en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor.

Ev ve iş yeri alıcılarının borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapılmış olması şart. Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması da koşullar arasında.

Yarın son gün

Ayrıca, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasına dahil olamıyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor. Başvurular yarın mesai bitimine kadar aracı bankalara yapılabilecek.

