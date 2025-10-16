Okul yolunda başıboş köpeğin saldırısına uğradı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah okula gitmek için evden çıkan 8 yaşındaki bir çocuğa başıboş köpek saldırdı. Saldırıya uğrayan talihsiz çocuk yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 15:00, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 15:01
Orhangazi Belediyesi sınırlarında Yeni Sölöz Mahallesi'nde yaşayan İ.A. (8), okula gitmek üzere evinden çıktı. Okul yolunda ilerleyen İ.A, sahipsiz bir köpeğin saldırısıyla bacağından ısırıldı.
Bölgedeki vatandaşlar tarafından köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, hastaneye götürüldü.
Bacağında derin yara oluşan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.