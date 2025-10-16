31 Yıl Ekea, 22 Yıl Kıdem Ve Kha. İntibakı Olan Memur İçin Emekli Aylığı Ve İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
5G ne vadediyor? İşte 10 soruda '5G teknolojisi'
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
TBMM'de HSK'ye üye seçimi için süreç başladı
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
Memur-Sen'den 'seyyanen zam bütçeye girsin' talebi
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
EPDK duyurdu: Bu ücret elektrik faturalarından düşürülecek
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye kara para operasyonu!
Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye kara para operasyonu!
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

31 Yıl Ekea, 22 Yıl Kıdem Ve Kha. İntibakı Olan Memur İçin Emekli Aylığı Ve İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

Kadro derecesi ile Kazanılmış Hak Aylığı (KHA) intibakı ek göstergeyi kazandırır, ancak emekli keseneğine esas aylık (EKEA) derecesi ek göstergeyi kazandırmaz, bu duruma göre de emekli aylığında ve ikramiye hesabında kazanılmış hak aylığı ve kıdem aylığı önem kazanır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 14:00, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 10:05
Yazdır
31 Yıl Ekea, 22 Yıl Kıdem Ve Kha. İntibakı Olan Memur İçin Emekli Aylığı Ve İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

Ziyaretçi sorusu : 1/4 bilgisayar işletmeniyim kıdem aylığı. 22 yıl kazanılmış hak aylığı 22 yıl emekli keseneğine esas aylık süre 31 yıl emekli ikramiyesini kac yıl üzerinden alacağız emekli maaşı kaç yıl üzerinden hesaplanacak

Detaylar/Değerlendirmeler:

Emekli aylığı bağlanmasında hangi intibak derecesi esas alınır? Konusuyla ilgili olarak, https://www.memurlar.net/haber/1146420/ adresimizde detaylı bilgi vermiş bulunmaktayız.

Konunun özeti, Emekli keseneğine esas aylık (EKEA) kişilerin, kazanılmış ve kıdem aylıklarında değerlendirilmeyen, yani, özel veya resmi geçen sigortalı süreleri, esnaf olarak geçen sürelerinin intibak işleminde değerlendirilmesi, ancak bu intibak işleminin kişilerin gerek ek gösterge, gerekse kıdem aylıklarını artırıcı bir rolünün olmaması durumudur.

Bu hususlarla ilgili bilgi almak için,

https://www.memurlar.net/haber/677327/

https://www.memurlar.net/haber/1113102/

https://www.memurlar.net/haber/950895/

https://www.memurlar.net/haber/1012421/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Ayrıca, emekli ikramiyesinde dikkate alınan süreler hakkında bilgi için,

https://www.memurlar.net/haber/1107599/

https://www.memurlar.net/haber/1092641/

https://www.memurlar.net/haber/1065804/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Sizin 5434 kapsamında memur ve 31 yıl hizmetinizin içerisinde de işçi veya esnaf olarak geçen sürelerinizin olduğunu anlamaktayız. Yani, 22 yıl sonrası (22 yıl içerisinde ister borçlanın ister borçlanmayın askerlik süreniz varsa bu süreniz gerek kazanılmış hak aylığınızda gerekse de kıdem aylığınızda değerlendirilmiştir) geçen hizmetleriniz sadece emekli aylık tutarınızın hesabında değerlendirilir. Dolayısıyla 31 yıl hizmetinizin tamamı emekli keseneğine esas aylık intibakınızda değerlendirilir ve belirttiğiniz üzere ¼ dereceye bu şekilde gelmiş olursunuz. Bu intibakınız esas alınarak 31 yıl üzerinden emekli aylığınız hesaplanır. Ancak, emekli aylığınızın hesaplanmasında uygulanacak olan ek gösterge ve kıdem aylığı ise belirttiğiniz üzere 22 yıl hizmete karşılık gelen unsurlar esas alınır. Emekli ikramiyesi ödenmesinde de işçilik veya esnaflık hariç 22 tam yıl hizmetiniz esas alınır.

Örnek: Yüksekokul mezunu olduğunuzu kabul edelim. 22 yıl hizmetinize göre intibakınız da 9/1 den başladığında 7 derece 1 kademe olur ve intibakınız 2/2 olur, ek göstergeniz de 2 nci dereceye tekabül eden 2200 ek gösterge olur, ¼ e tekabül eden 2800 ek gösterge olmaz. Dolayısıyla ¼ dereceden aylık ve ikramiye hesaplanırken 2200 ek gösterge rakamı esas alınır.

Durumunuz örneğimizdeki şekilde ise

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/memur/

adresimizde yer alan emekli memur maaşı hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz. Kullanırken derece ve kademe bölümüne 2/2,

Emekliliğe esas derece ve kademe bölümüne de ¼,

Unvan bölümüne de "Memur"

Hizmet yılına 31 yıl,

Kıdem yılına 22 yıl,

İkramiye yılına 22 yıl,

Olarak doldurarak yazdığınızda emekli aylık ve ikramiye tutarınız ortaya çıkacaktır.

Bu örneği, farklı bir unvanda iseniz veya farklı bir öğreniminiz varsa onun üzerinden hesaplayabilirsiniz. Ayrıca, durumunuzu ve hesaplama konusunda bilgi almak için Kurumunuzla da paylaşmanızı tavsiye edebiliriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber