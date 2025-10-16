Tezkereler TBMM'de: Türk askerinin üç ülkedeki görev süresi uzatılıyor
Yağmur altında saygı duruşu: O öğrenci ödüllendirildi!

Iğdır İnönü İlkokulu öğrencisi Zeynep Ece Doğan, yağmur altında İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulundu. Vali Ercan Turan, bu örnek davranışı altınla ödüllendirdi.

Iğdır'da öğrenim gördüğü ilkokulun bahçesine girdikten sonra hoparlörden İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan Zeynep Ece Doğan, yağmur altında saygı duruşuna geçti. Bu örnek davranışıyla dikkat çeken Zeynep Ece, Vali Ercan Turan tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Zeynep Ece'nin ailesi de bu anlamlı ödül törenine katıldı. Vali Turan, aileyi makamında ağırlayarak tebrik etti.

Zeynep Ece'nin Örnek Davranışı

Iğdır İnönü İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ece Doğan, pazartesi sabahı okulun bahçesine girdiğinde hoparlörden İstiklal Marşı'nın okunduğunu duydu. Havanın yağışlı olması nedeniyle okul salonunda yapılan bayrak törenine yetişemeyen Zeynep Ece, yağmura aldırmadan bahçede saygı duruşuna geçti ve marşı okudu. Ardından sınıfına geçti. Bu anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Vali Turan'dan Ödül

Iğdır Valisi Ercan Turan, Zeynep Ece Doğan ve ailesini makamında misafir etti. Zeynep'in babası Doç. Dr. Cem Doğan, annesi Vildan Doğan ve küçük kızları Aslı da kabulde yer aldı. Vali Turan, Zeynep Ece'yi çeyrek altınla ödüllendirerek aileyi tebrik etti. Vali Turan, "Eğitim ailede başlıyor. Ailede eğitim sağlam verilince o çocuğun eğitim hayatı ve kariyeri başarılı oluyor. Biz Zeynep'in de Aslı'nın da geleceklerinin parlak olacağını biliyoruz ve temenni ediyoruz. Allah hep iyilerle karşılaştırsın çocuklarımızı. Örnek aile olarak da sizi tebrik ediyoruz. Bu sene Aile Yılı. Aile, toplumun temel dinamiği. Aile Yılı vesilesiyle de Zeynep kızımızı sosyal medyada gördük hem de okulda başarılı olduğunu da öğrendik. Ailecek sizleri tanımak istedik. Zeynep gibi Aslı gibi güzel çocukları yetiştirdiğiniz için tebrik ediyoruz" dedi.

Aileden Açıklama

Doç. Dr. Cem Doğan, "Zeynep bizi çok mutlu etti. Hem bir tarihçi hem de bir akademisyen olarak bu bilinci aldığını görmek, erken bir yaşta böyle bir bilinci edindiğini görmek bizim için bir gurur vesilesi oldu. Her Türk vatandaşının, her Türk çocuğunun yapması gereken şeyi yapmış. Valimiz de sağ olsun bizi onurlandırdılar. Valiliğimize de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

  • Zeynep Ece Doğan yağmur altında İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulundu.
  • Vali Ercan Turan tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildi.
  • Aile, Vali Turan tarafından makamda ağırlandı ve tebrik edildi.
  • Sosyal medyada büyük ilgi gördü.


