Teknoloji

5G ihalesi sona erdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve İhale Komisyonu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 5G ihalesi sonucunun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda onaylanmasının ardından kesinleşeceğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 15:06, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 15:07
5G ihalesi sona erdi

BTK'de gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesi, tüm frekans bantlarına ilişkin paketlerin satış sürecinin tamamlanmasıyla sona erdi.

BTK Başkanı Karagözoğlu, ihaleye ilişkin değerlendirmesinde, 700 MHz bandındaki 60 MHz'lik frekans bandını içeren A1, A2, A3 paketlerinin asgari değerinin 1 milyar 275 milyon dolar olarak belirlendiğini, ihale sonucunda oluşan bedelin 1 milyar 280 milyon dolar olduğunu söyledi.

3.5 GHz bandındaki toplam 340 MHz frekans bandını içeren B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 ve B8 paketlerinin asgari değerinin 850 milyon dolar olarak belirlendiğini, ihale sonucunda oluşan bedelin ise 1 milyar 665 milyon dolar olduğunu bildiren Karagözoğlu, "İhalenin tüm frekans paketleri dahil toplam asgari değeri 2 milyar 125 milyon dolar iken ihale sonucunda oluşan bedel KDV hariç 2 milyar 945 milyon dolar olmuştur." dedi.

Karagözoğlu, mobil şebeke işletmecilerinin her üçünün de ihaleye katıldığını aktararak, "İhalede belirli frekans paketlerini kazandıkları için mevcut frekans ve numara gibi kaynaklarını 5G hizmetleri için de kullanabilmeleri için 2029 yılından itibaren her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacaklar. İhale Komisyonu kararımızı, ihale yetkilisi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuruluna sunacağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun onaylaması akabinde ihale kararı kesinleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

