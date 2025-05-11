Beşiktaş Kulübünün kongresi başladı

Yargıtay'dan dolarla nafaka kararı
Yargıtay'dan dolarla nafaka kararı
Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu
Askere gidecekti, dolandırıcıların hedefi oldu
7 haftadır gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama
7 haftadır gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten ilk açıklama
Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Putin'den Ateşkes Adımı: İstanbul'da Görüşelim
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Doğum yapanın kredi borcu silinecek
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Yapay zeka modelleri şaşırtıcı şekilde yanlış bilgi üretiyor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Arazi toplulaştırmasında rekor!
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Kaybedilen trilyonlar: Terör olmasaydı neler yapılabilirdi?
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Vatandaşlara Terörsüz Türkiye anlatılacak!
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek?
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Metrobüs Kazasında: 1 Kişi öldü 3'ü Ağır 40 Kişi Yaralandı
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Siber Güvenlik Açıklaması
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Devlet Bahçeli: Akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Otizmli öğrencilerine şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz
Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek
Bakan Kacır: 2030 Stratejisi ile Sanayimiz Güçlenecek
Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Çanakkale'de zincirleme kaza: 8 ölü, 20 yaralı
Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek
Şimşek: Sanayi Teknoloji ve Çevreyle Güçlenecek
Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Kararlıyız
Fatih Karahan: Enflasyonda Kalıcı Düşüş İçin Kararlıyız
Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi
Ankara'da 700 Uzmanla Vergi Denetimi Gerçekleştirildi
Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Alanya'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Kararlılıkla Mücadele
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Ana sayfaHaberler Spor

Beşiktaş Kulübünün kongresi başladı

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul başladı. Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy başkanlık için yarışıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2025 10:44, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2025 10:46
Yazdır
Beşiktaş Kulübünün kongresi başladı

Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda başladı. Kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi. Toplantıda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kongrede mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy, siyah-beyazlı kulübün başkanı olabilmek için yarışacak. Aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanma hakkına sahip. Seçimde adaylardan Serdal Adalı beyaz, Gürkan Aksoy ise turuncu renkli pusulayla yarışacak. Genel kurulda üyeler 30 sandıkta oylarını kullanacak ve oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak. Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak.

Adayların Yönetim Kurulu Listesi

Serdal Adalı

  • Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer
  • Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Gürkan Aksoy

  • Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım
  • Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber