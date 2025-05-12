Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteleri Erdoğan açıklayacak

Prof. Dr. Özvar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, OMÜ'nün 50. Kuruluş Yılı ve Akademi Ödül Töreni'ne katıldı.

OMÜ 50. yıl tanıtım filminin ardından OMÜ Devlet Konservatuvarı ve Ziraat Fakültesinden akademisyenlerin oluşturduğu ekip tarafından Türk Halk Müziği dinletisi sunuldu.

1 Nisan 1975 yılında kurulan OMÜ'nün 50. yılına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen programda konuşan Özvar, Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda gösterdiği kurumsal dönüşüm ve nitelikli insan kaynağı yatırımlarıyla uluslararası görünürlük hedefleriyle küresel yükseköğretim alanında daha rekabetçi bir konuma geldiğini söyledi.

Özvar, Türk üniversitelerinin dünya ülkeleri arasında daha üst sıralara çıkması ve küresel akademik marka değerlere sahip olması Yükseköğretim Kurulunun öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu dile getirerek, "Bu hedeflere ulaşmak eğitim öğretimde kalite güvencesi, bilimsel ve teknolojik araştırmalara ayrılan fonlar, mezunlarımızın ulusal ve küresel istihdamda görünürlüğü ve bilimsel yayınlarımızın çıktı ve etkileriyle ancak mümkündür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel ve küresel vizyonu yükseköğretim sistemimizin istikametine de ışık tutmaktadır. Cumhurbaşkanımızın iradesi ve destekleriyle Türk üniversiteleri bugün Asya, Afrika, Balkanlar ve Ortadoğu'da stratejik iş birlikleri kurarak farklı bir rekabet avantajı geliştirmektedir." ifadelerini kullandı.

Özellikle Türk dünyası, Balkanlar ve Afrika'da açılan akademik birimlerin Türk yüksek öğretimine ciddi bir ivme kazandırdığını aktaran Özvar, "Ülkemiz, Frankofon ya da Anglosakson modellerine özenmeden, ilhamını Anadolu topraklarından alan, çok merkezli ve kültürel bağları gözeten bir uluslararasılaşma yaklaşımını benimsemekte ve bölgesel liderlik konumunu güçlendirmektedir. Bu strateji sadece öğrenci sayısında değil, aynı zamanda akademik diplomasi, dil ve kültür aktarım açısından da önemli kazanımlar sunmaktadır." diye konuştu.

Samsun'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi başlattığı şehir olmasından dolayı Türk milletinin yeniden doğuşunun sembolü bir kent olduğunu vurgulayan Özvar, "Kentin bu tarihi anlamı üniversitemize de adını vermiş ve bu yönüyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi bir eğitim kurumu olmanın ötesinde önemli bir tarihsel mirasın taşıyıcısı haline gelmiştir. Karadeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olan Samsun, kültürel, ekonomik ve sosyal açıdan ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir. Tarımdan sanayiye, ulaştırmadan turizme kadar geniş bir yelpazede ülkemizin kalkınmasına katkı sunan bu şehirde OMÜ gibi güçlü bir üniversitenin varlığı hem şehrimiz hem de bölge açısından fevkalade mühim bir kazanımdır." dedi.

Özvar, Türk üniversitelerinin gelişmesi ve uluslararasılaşması için Yükseköğretim Kurulu olarak çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizi araştırma, proje, bilimsel çalışma, nitelikli sorumluluk ve diğer alanlarda kendilerini geliştirmelerinin yanında güçlü yönlerini öne çıkaracak şekilde ihtisaslaşmaları ve farklılaşmaları yönünde sürekli olarak teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bu farklılaştırma politikası Yükseköğretim Kurulunun en önemli hedeflerinden bir tanesidir. Bu bağlamda bölgesel kalkınma odaklı izleme programı, öncelikli bilim alanlarında uzmanlaşan üniversiteler programı, sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs projesi, spor dostu kampüs projesi gibi çok sayıda program ve projeyi aktif bir şekilde bu stratejinin bir parçası olarak destekliyor ve yakından takip ediyoruz."

- Spor dostu kampüs unvanı kazanan üniversiteler 14 Mayıs'ta Rize'de açıklanacak

OMÜ'nün araştırma üniversitelerinin aday izleme programına dahil olan 6 üniversite arasında yer aldığına da işaret eden Özvar, "Ülkemizin On İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ve Yüksek Öğretim Kurulunun strateji belgelerinde yer aldığı üzere, 2028 yılına kadar uluslararası sıralamalarda en az 2 üniversitemizin ilk 200'e, 10 üniversitemizin İlk 500'e ve 50 üniversitemizin ilk 1000'e girmesini hedeflemekteyiz. Hamdolsun bu hedeflerin bir kısmını 2028 gelmeden gerçekleştirdiğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Tam bir yıl önce, bu projenin başlıca hedefi üniversite kampüslerinde sporu, fiziksel aktiviteyi ve sağlıklı yaşamı desteklemektir. Aradan geçen bir yıllık süreçte proje üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Üniversitelerimiz spor dostu kampüs projesine yoğun bir ilgi gösterdi. Detaylı değerlendirmeler neticesinde spor dostu kampüs unvanı kazanan üniversitelerimizi belirlemiş bulunmaktayız. Bunları 14 Mayıs'ta Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullandı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise OMÜ'nün Araştırma Üniversitesi olma yolunda ciddi adımlar attığını, 50 yıl önce kurulan OMÜ'nün ilk günkü azim ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Rektör Aydın, "Üniversitemiz bünyesinde, 20 fakülte, 1 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 1 konservatuvar ve 28 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Yenilikçi yaklaşımlarla zamanın ruhuna uyum sağlama çabamız devam etmektedir. OMÜ, sayısı 6 bini aşan idari ve akademik personeli, 50 bini bulan öğrencisiyle, güçlü bir potansiyele sahiptir. 108 farklı ülkeden gelen 5 bini bulan uluslararası öğrencisi, 400'ü aşkın Erasmus ve diğer değişim programı anlaşmalarıyla küresel nitelikte bir üniversite olma yolunda önemli adımlar atmaktadır." dedi.

2024 OMÜ Akademi Ödülleri, çeşitli akademik, bilimsel ve idari alanlarda başarı gösteren öğretim üyelerine takdim edildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından gerçekleştirilen Senato Toplantısı ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, akademisyenlerle bir araya geldi ve üniversitenin gelecek vizyonu üzerine görüş alışverişinde bulundu.

OMÜ Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "50. Yıl Öğrenci Buluşması ve Uluslararası Öğrenci Etkinliği"ne de katılan Özvar, 103 ülkeden gelen uluslararası öğrencilerin kültürel performanslarını sergilediği etkinliğe katıldı. Mehteran takımının gösterisiyle başlayan etkinlikte, öğrenciler kendi ülkelerinin danslarını, kıyafetlerini ve geleneklerini katılımcılarla paylaştı.

Özvar, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın da eşlik ettiği OMÜ Bilim İletişim Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.