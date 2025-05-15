Zelenskiy: Trump ve Erdoğan'a saygımızdan heyet gönderdik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a (barış müzakerelerine) heyet yollamaya karar verdik"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 17:10, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 17:19
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a (barış müzakerelerine) heyet yollamaya karar verdik"
"Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben (Türkiye) buradayım, doğrudan görüşmelere hazırım"