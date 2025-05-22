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Anayasa Mahkemesi'nden Baroların Disiplin Yetkisine İptal

Anayasa Mahkemesi, avukatlara disiplin cezası veren baro yetkilerini iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 09:44, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 09:46
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Anayasa Mahkemesi'nden Baroların Disiplin Yetkisine İptal

Anayasa Mahkemesi'nin avukatlar için verdiği kritik karar, baroların disiplin yetkisini doğrudan etkiledi. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda yer alan ve avukatların üyesi oldukları barolar tarafından disiplin cezası ile cezalandırılmasına imkan tanıyan iki madde, Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi. Kararın gerekçesinde, düzenlemelerin belirsiz olduğu ve baro yönetimlerine sınırsız takdir yetkisi verdiği vurgulandı. Bu önemli karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek ve bu süre içinde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor.

Disiplin Hükümlerinin İptali

Yüksek Mahkeme, 22 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Avukatlık Kanunu'nun 134. maddesinin birinci fıkrası ile 135. maddesinin birinci fıkrasını iptal etti. İptal kararının yürürlüğe giriş tarihi ise 9 ay sonrasına ertelendi.

"Ölçüt İçermeyen ve Sınırsız Yetki Tanıyan Düzenleme"

Mahkemenin gerekçesinde, iptale konu edilen düzenlemelerin disiplin cezası verilmesine neden olacak davranışları belirlemede "hiçbir nesnel ölçüt içermediği", baro yönetimlerine geniş ve sınırsız bir takdir yetkisi tanındığı belirtildi. Bu durumun hukuk devleti ve temel hak güvenceleri açısından Anayasa'ya aykırı olduğu ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi: "Belirlilik İlkesi İhlal Edildi"

Yüksek Mahkeme, iptal gerekçesinde şu değerlendirmeye yer verdi:

  • Düzenlemelerde disiplin cezası gerektiren davranışlara ilişkin herhangi bir ölçüt veya ilke bulunmadığı
  • Disiplin cezası verilmesine yol açacak eylem veya işlemlerin kapsamının öngörülebilir şekilde tanımlanmadığı
  • Kuraların belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleriyle bağdaşmadığı

Kararın Yürürlüğe Girişi ve Beklentiler

Anayasa Mahkemesi, yasal boşluk doğmaması için kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Bu süre içinde, ilgili kanun koyucunun yeni bir düzenleme yapması bekleniyor.

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