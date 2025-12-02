Polis ve Komiser Yardımcısı Adaylarının Sınav Usulleri Yeniden Düzenlendi

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MEMURU VEYA KOMİSER YARDIMCISI RÜTBELERİNE ADAY

MEMUR OLARAK ATANACAKLARA UYGULANACAK

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; polis eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden polis memuru veya komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınavla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, polis eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan öğrenciler, İç Güvenlik Fakültesinin birinci ve ikinci sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra lisans öğrenimini süresi içerisinde tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrenciler ve polis meslek yüksekokullarından dikey geçişle İç Güvenlik Fakültesine kaydolanlardan, hazırlık sınıfında başarısız olan ya da hazırlık sınıfı hariç toplam üç yıl veya altı yarıyılda lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanabilmeleri için yapılacak sınavla ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 1 inci maddesi ile 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci, 16 ncı ve ek 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Polis eğitim kurumlarındaki öğrenim süresini başarı ile tamamlayan öğrenciler, İç Güvenlik Fakültesinin birinci ve ikinci sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra lisans öğrenimini süresi içerisinde tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrenciler ve polis meslek yüksekokullarından dikey geçişle İç Güvenlik Fakültesine kaydolanlardan; hazırlık sınıfında başarısız olan ya da hazırlık sınıfı hariç toplam üç yıl veya altı yarıyılda lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencileri,

b) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

c) Mesleki bilgi düzeyi: Adayların polis eğitim kurumunda gördüğü derslerle ilgili bilgi düzeyini,

ç) Polis eğitim kurumları: Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, polis meslek eğitim merkezleri ve polis meslek yüksekokullarını,

d) Sınav: Polis eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayanların Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru veya komiser yardımcısı olarak; İç Güvenlik Fakültesinin birinci ve ikinci sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra lisans öğrenimini süresi içerisinde tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrenciler ile polis meslek yüksekokullarından dikey geçişle İç Güvenlik Fakültesine kaydolanlardan; hazırlık sınıfında başarısız olan ya da hazırlık sınıfı hariç toplam üç yıl veya altı yarıyılda lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru olarak atanmalarından önce yapılan sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınava İlişkin Esaslar

Sınava katılacak adaylar

MADDE 5- (1) Polis eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden öğrenim süresini başarıyla tamamlayanlar, İç Güvenlik Fakültesinin birinci ve ikinci sınıfını başarıyla tamamladıktan sonra lisans öğrenimini süresi içerisinde tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerle, polis meslek yüksekokullarından dikey geçişle İç Güvenlik Fakültesine kaydolanlardan; hazırlık sınıfında başarısız olan ya da hazırlık sınıfı hariç toplam üç yıl veya altı yarıyılda lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmalarından önce sınava tabi tutulur.

Sınavın yeri ve zamanı

MADDE 6- (1) Sınav yerleri ve tarihleri Başkanlık tarafından belirlenir ve sınav tarihinden en az on beş gün önce Başkanlık resmi internet sayfasında ilan edilir.

Komisyonların oluşturulması ve görevleri

MADDE 7- (1) Sınav ile ilgili komisyonların kurulması, görevlendirilmesi ve çalışma esasları Başkanlık onayı ile belirlenir.

(2) Sınav ile ilgili komisyonlar ve görevleri şunlardır:

a) Soru hazırlama komisyonu: Rütbece en kıdemli üyenin başkanlığında beş rütbeli personel ve hazırlanacak soru sayısı ve ders konuları dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon, adaylara sorulacak soruları belirler ve bunların ayrı ayrı kartlara basımını sağlar.

b) Sınav komisyonu: Emniyet müdürü rütbesinde bir başkan ve üç rütbeli personel ile bir öğretim elemanından oluşur. Bu komisyon, soru hazırlama komisyonu tarafından hazırlanan sorularla sözlü sınav yapmakla görevli ve yetkilidir. İhtiyaca göre her bir polis eğitim kurumunda ve Başkanlıkta birden fazla sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi birden fazla polis eğitim kurumu için de tek bir komisyon görevlendirilebilir.

c) Merkezi sınav komisyonu: Rütbece en kıdemli üyenin başkanlığında emniyet müdürü rütbesinde üç personel ile iki öğretim elemanından oluşur. Bu komisyon, Başkan adına sınav takvimi süresince yürütülecek iş ve işlemleri takip, koordine ve denetlemek ile yetkilidir.

(3) Komisyonlarda görev almak üzere üye sayısı kadar yedek üye ile komisyonlara yardımcı olmak üzere yeteri sayıda personel görevlendirilir.

(4) Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

Sınav şekli ve esasları

MADDE 8- (1) Soru hazırlama komisyonu tarafından bastırılan sorular arasından adaylara soru kartı çektirilerek cevaplaması istenir. Komisyon tarafından adaya konu ile ilgili ilave sorular sorulabilir.

(2) Sınav komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınavda adaylar;

a) Mesleki bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler.

(3) Adaylar, sınav komisyonu üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için kırk puan, diğer bentlerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı puan değerlendirme karar formuna işlenir. Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilir.

(4) Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Başarısız olan adayın aldığı puan ve gerekçesi puan değerlendirme karar formuna işlenir. Sınav sonuçları merkezi sınav komisyonuna bildirilir.

(5) Sınav sonuçları, merkezi sınav komisyonu tarafından Başkanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir.

(6) Başarılı olan adayların puan değerlendirme karar formları, adayın atamasına esas olacak belgelerle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığına gönderilir.

(7) Sınavda başarısız olan adayların değerlendirme karar formları ilgili eğitim kurumunca Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetlerine ilişkin mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir.

(8) Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

Mazereti sebebiyle sınava katılamama

MADDE 9- (1) Aday, doğal afet veya salgın, eşi veya birinci dereceden kan hısımlarının ölümü nedeniyle ya da kendisinin tedavi ve sağlık gerekçesiyle sınava katılamaması halinde, Başkanlıkça belirlenecek tarihte Başkanlıkta oluşturulacak komisyon tarafından aynı usul ve esaslarla sınava tabi tutulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle sınava katılmayanlar, herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar

MADDE 10- (1) İç Güvenlik Fakültesi öğrencilerinden, birinci ve ikinci sınıfı başarı ile tamamlayanlar ile polis meslek yüksekokullarından dikey geçişle İç Güvenlik Fakültesine kaydolanlardan;

a) Disiplinsizliği nedeniyle ilgili mevzuat hükümleri gereğince ilişiği kesilenler,

b) Eğitim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren tutum ve davranışı nedeniyle hakkında disiplin soruşturması devam edenler,

sınava alınmazlar.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamına girenler, devam eden disiplin soruşturması sonucunda eğitim kurumundan çıkarma cezası almamaları halinde sınava alınırlar.

Sınav sonu atamalar

MADDE 11- (1) Sınavda başarılı olan adayların Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmaları 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12- (1) 3/6/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.