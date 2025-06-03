Meclis Başkanı seçimi üçüncü tura kaldı

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 543 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 306, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 120, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 47, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 27, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 30 oy aldı. İki oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbirinin TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna yani 400 oya ulaşamaması üzerine üçüncü tur oylamaya geçildi.

Üçüncü turda TBMM Başkanı seçilebilmek için üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 oy alınması gerekecek.

Seçimin ikinci turu devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kuliste selamlaştı ve bir süre sohbet etti.