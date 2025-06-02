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TBMM'de 5 Adayın Yarışacağı Başkanlık Seçimi Yarın

TBMM Genel Kurulunda, yarın 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirilecek. 5 adayın yarışacağı seçim, gizli oyla yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 17:35, Son Güncelleme : 02 Haziran 2025 17:40
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TBMM'de 5 Adayın Yarışacağı Başkanlık Seçimi Yarın

AK Parti, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.

CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ın; İyi Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'nın; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ın ismini meclis başkanı adayı olarak TBMM'ye bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda yarın gerçekleştirilecek ve 5 adayın yarışacağı seçim, gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, TBMM Başkanı seçilecek.

Bugüne kadar 30 milletvekili başkanlığı üstlendi

TBMM Başkanlığını bugüne kadar 30 milletvekili üstlendi. 28. Dönem ikinci devre için Numan Kurtulmuş'un dışında birinin seçilmesi halinde, bu kişi 31. TBMM Başkanı olacak.

İlk TBMM Başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935'te başkan seçilen Renda, 1946'ya kadar kesintisiz yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı.

En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay 1 haftalık göreviyle İsmet Sezgin oldu.

En fazla başkan İstanbul'dan

En fazla TBMM Başkanı çıkaran il İstanbul oldu. Seçim çevresi İstanbul olan Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.

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