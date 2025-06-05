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Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı

Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının büyük çoğunluğu Arafat'a ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 07:22, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 07:30
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Hacı adaylarının çoğunluğu Arafat'a ulaştı

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları dün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'a hareket etti.

Hareket öncesi Suudi Arabistan yetkilileri, hacı adaylarının "Nusuk" adı verilen kartlarını tek tek sistemden kontrol etti. Kontrollerin ardından kafile bilgisinin yer aldığı barkotlar otobüslere yapıştırıldı.

Hacı adaylarını taşıyan araçların çoğu, gece saatlerinde Arafat'a ulaştı. Sabaha kadar otobüsler, Arafat'a hacı adaylarını taşımaya devam edecek.

İlk otobüslerle Arafat'a ulaşan hacı adayları Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak dualar etti.

Kafile başkanları eşliğinde konaklayacakları bölgelere yönlendirilen hacı adayları, klimalı yüksek çadırlarda kalıyor.

Hacı adayları Arafat'ta vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçiriyor.

Kayseri'den hac için gelen İbrahim Gül, yaptığı açıklamada, 13 yıl bekledikten sonra mübarek topraklara gelmenin nasip olduğunu söyledi.

Arafat'ta olmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Niyazdayız, dua ediyoruz, çocuklarımıza, anne ve babamıza, memleketimize, Müslümanlara dua ediyoruz. Buralara gelmeyi herkese nasip etsin. Yarın daha da kalabalık olur burası. Sevinçliyiz bizim için bayram, mutluyuz, huzurluyuz." dedi.

Diyarbakır'dan gelen Mukeddes Fidan ise "15 yıldır bekliyordum. Çok güzel bir duyguymuş. Çok duygulandım. Allah herkese buralara gelmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "vakfe duası" yapacak

Bugün öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yapacak.

Erbaş'ın yapacağı vakfe duası, Türkiye'den de canlı yayınla izlenebilecek.

Arafat vakfesinin ve duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir (birleştirerek) ederek kılacak adaylar, Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek.

Mina'ya ulaşıldığında sadece "Büyük Şeytan" denilen Akabe Cemresi'ne 7 taş atılacak.

Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe'de Ziyaret Tavafı'ndan sonra haccın sayini yapacak.

Bayramın 2. ve 3. günü öğle vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Büyük Cemrelere yedişer taş daha atılacak.

Hacılar, Mekke'den ayrılmadan önce son tavaf olan Vefa Tavafı yapacak.

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