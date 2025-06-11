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Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu

Aksaray'da poşetli bitki çaylarını zayıflamak amacıyla bilinçsizce tüketen 24 yaşındaki Büşra K., karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girerek nakil bekleme listesine alındı. Uygun donör bulunmasıyla birlikte gerçekleşen karaciğer nakli sayesinde hayata tutundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Haziran 2025 21:57, Son Güncelleme : 11 Haziran 2025 23:32
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Zayıflamak için sık sık poşetli bitki çayı tüketen Büşra K., bilinçsiz kullanımın bedelini ağır ödedi. Günlük tüketimi 4 fincana kadar çıkan çaylarla birlikte ağrı kesici ilaçlar da kullanan genç kadın, kısa sürede karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne sevk edilen Büşra K., acil organ nakli listesine alındı ve 24 saat içinde bulunan donörle karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Bitki Çayı ve Ağrı Kesici Kombinasyonu Komaya Sürükledi

Aksaray'da yaşayan Büşra K., zayıflamak amacıyla özellikle marketten aldığı poşetli bitki çaylarını sıkça tükettiğini belirtti. Aynı dönemde ağrı kesici de kullanması, vücudunda kırmızı benekler, eklem ağrısı ve bilinç bulanıklığı gibi ciddi semptomların ortaya çıkmasına neden oldu. İlk müdahalenin ardından karaciğer koması teşhisiyle Antalya'ya sevk edildi.

Karaciğer Nakliyle Hayata Döndü

Antalya'daki organ nakli uzmanları, Büşra K.'nin karaciğer enzimlerinin çok yüksek olmasa da sarılık değerlerinin ciddi şekilde arttığını belirledi. Canlı donör bulunamayınca hasta, ulusal acil organ bekleme listesine alındı. 24 saat içinde uygun karaciğer bulunarak nakil gerçekleştirildi. Operasyon sonrası yoğun bakım sürecini başarıyla atlatan genç kadın, taburcu edilme aşamasına geldi.

"Günde 4 Kez Bitki Çayı İçtiğim Oluyordu"

Bilinçsizce kullandığı ürünlerin bu tabloya yol açtığını dile getiren Büşra K., "Zayıflamak için poşet çayları kullanıyordum. Bazen bir fincan, bazen dört fincana kadar çıkıyordu. Marketten aldığım hazır çaylardı. Artık kimseye tavsiye etmiyorum. Doktor onayı olmadan asla kullanılmamalı" ifadelerini kullandı.

Prof. Aslaner: Masum görünen çaylar karaciğer yetmezliğine neden olabilir

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner, sosyal medyada yayılan bitkisel ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. "Masum görünen çaylar karaciğer yetmezliğine ve nakil gereksinimine neden olabilir. Bu ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı" dedi.

Uzmanlardan Uyarı: Bilinçsiz Bitkisel Ürün Kullanımına Dikkat

Prof. Dr. Aslaner, vakadan çıkarılacak en büyük dersin bilinçsiz bitkisel ürün kullanımının hayati risk taşıdığına dikkat çekerek, "Sosyal medya etkisiyle rastgele ürün kullanımı ciddi sonuçlar doğurabilir. Toplumda bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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