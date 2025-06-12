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Yetkili servisin çalışanları beyaz eşya getirdi, terlik çaldı

Kocaeli'de Bosch servisinin çalışanları beyaz eşya getirdikleri binadan terlik çalarak ayrıldı. Şahsın, "Hoşuma gitti" deyip terliği aldığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 18:30, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 19:15
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Yetkili servisin çalışanları beyaz eşya getirdi, terlik çaldı

Olay, Kuruçeşme Fatih mahallesinde meydana geldi. Bosch bayisinden beyaz eşya alan vatandaşın evine yetkili servis elemanları kurulum ve malzeme teslimi için geldi. Çalışanlardan bir tanesi kurulumun ardından binadan ayrılırken terlik çalarak, mesai arkadaşının tuttuğu çöplerin arasına koydu. Çalışanlar hiç bir şey olmamış gibi binadan ayrıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedildi.

Görüntülerde şahsın terliği, "Hoşuma gitti" diyerek alması ve binadan ayrılmaları yer alıyor.

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