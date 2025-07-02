Çeşme'de orman yangını: 2 mahalle tahliye edildi

Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'ndeki ziraat arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sirayet eden yangın, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak ve 18 helikopterle havadan, 36 arazöz, 13 su ikmal ve 4 dozerle karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler olağanüstü çaba sergiliyor.

Ekiplerin hem havadan hem karadan yaptığı tüm müdahaleye rağmen alevler, Ildır ve Germiyan mahallelerine ulaştı. Kolluk görevlilerinin yaptığı çağrı ile birlikte Germiyan'ın tamamı, Ildır'ın ise bir bölümü tahliye edilmeye başlandı.