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Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı: 39,89 Seviyesinde

Dolar/TL güne yükselişle başladı. ABD ve Türkiye'den gelen ekonomik veriler kur üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 10:47, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 10:58
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Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı: 39,89 Seviyesinde

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 39,8930 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 39,7750'den tamamladı. Bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 39,8930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 47,0570'den ve sterlin/TL yatay seyirle 54,4240'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 96,8 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Gündem ve Beklentiler

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikasının sonuçlarına yönelik belirsizlikler varlığını korurken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sık sık vurgu yaptığı istihdam verilerinden alınacak sinyaller yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, istihdam piyasasında beklentilerin üzerinde bir soğumanın gerçekleşmesi durumunda Fed'in bu ay faiz indirimine gitmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu belirtti.

  • Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, özel sektör istihdamı verisi sonrası Fed'in bu ay faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 26'ya yükseldi.
  • Eylülde faiz indirimi ihtimali ise ağır basmaya devam ediyor.

Ticaret Anlaşmaları ve Trump'ın Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirileri dolar üzerinde risk unsuru olmaya devam ediyor. Ekonomik verilerin yanı sıra ticaret anlaşmalarına yönelik haber akışı da yakından takip ediliyor. Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Vietnam'dan ABD'ye gönderilen mallar için yüzde 20 gümrük vergisi uygulanacağını, başka ülke menşeli ürünlerin aktarılması durumunda ise bu oranın yüzde 40 olacağını bildirdi.

Buna karşılık Vietnam'ın ABD'ye ticaret konusunda tam erişim hakkı vereceğini kaydeden Trump, Vietnam'ın pazarlarını ABD'ye açacaklarını ve ABD'li firmaların sıfır gümrük vergisiyle ticaret yapabileceğini ifade etti.

Yurt İçi Gelişmeler ve Enflasyon Beklentileri

Yurt dışındaki gelişmelerin yanında yurt içinde enflasyon verisi yatırımcıların odağında olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor. Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

Piyasada Takip Edilecek Gelişmeler

  • ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.
  • Jeopolitik gelişmeler de piyasaların odağında olacak.


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