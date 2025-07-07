Dolar 40 TL sınırına geldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,8350 39,8360 39,9940 39,9950 Avro 46,9910 46,9920 46,9810 46,9820 Sterlin 54,4200 54,4300 54,5580 54,5680 İsviçre frangı 50,2700 50,2800 50,2260 50,2360 ANKARA ABD doları 39,8050 39,8850 39,9640 40,0440 Avro 46,9510 47,0310 46,9410 47,0210 Sterlin 54,3600 54,5700 54,4980 54,7080