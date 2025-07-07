Dolar 40 TL sınırına geldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 39,99 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 17:32, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 17:58
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,8350
|39,8360
|39,9940
|39,9950
|Avro
|46,9910
|46,9920
|46,9810
|46,9820
|Sterlin
|54,4200
|54,4300
|54,5580
|54,5680
|İsviçre frangı
|50,2700
|50,2800
|50,2260
|50,2360
|ANKARA
|ABD doları
|39,8050
|39,8850
|39,9640
|40,0440
|Avro
|46,9510
|47,0310
|46,9410
|47,0210
|Sterlin
|54,3600
|54,5700
|54,4980
|54,7080