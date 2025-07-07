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Trump tarife erteleme süresini 1 Ağustos'a uzatacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresini 1 Ağustos'a uzatan kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2025 22:10, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 22:11
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Trump tarife erteleme süresini 1 Ağustos'a uzatacak

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güney Kore ile Japonya dışında 12 ülkenin daha doğrudan Trump'tan tarife mektubu alacağını söyleyen Leavitt, "Haftalar önce Başkan'ın bu gezegendeki her bir ülkeye özel ticaret planları oluşturacağını söylemiştim ve yönetim de buna odaklanmaya devam ediyor." diye konuştu.

Leavitt, Trump'ın ayrıca 9 Temmuz'da son bulan tarife erteleme süresini 1 Ağustos'a uzatan bir kararnameyi imzalayacağını belirtti.

Trump ve ekibinin Amerika için en iyi anlaşmaları yapmaya odaklandığını vurgulayan Leavitt, şeffaflık adına tarife mektuplarının Trump'ın Truth Social sosyal medya hesabından yayımlanmaya devam edeceğini kaydetti.

Söz konusu 12 ülkenin hangileri olduğu sorusuna yanıt vermeyen Leavitt, Trump'ın zamanı geldiğinde bunları açıklayacağını dile getirdi. Leavitt, "Bugün sadece 12 mektup var, önümüzdeki günlerde başka mektuplar da olacak." dedi.

Leavitt, tarife erteleme süresinin uzatılmasının ülkelerle müzakerelerin zorluğunun bir göstergesi olup olmadığı sorusu üzerine, bunun en iyi anlaşmaları istemelerinin bir sonucu olduğunu söyledi.

- "Başka anlaşmalara yakınız"

Başka ticaret anlaşmalarına da yakın olduklarını kaydeden Leavitt, Trump'ın geçmişteki birçok başkanın yanlışını düzeltmek için bilinçli bir yaklaşım benimsediğini vurguladı.

Leavitt, Trump'ın BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen herhangi bir ülkenin ek yüzde 10'luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdidine yönelik soruya da Başkan'ın ABD'nin çıkarlarını ön planda tutmak için gereken her türlü adımı atacağına dikkati çekti.

Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı tarifeleri ertelemesi ve daha sonra da bunu uzatması nedeniyle ülkelerin tarife mektuplarını ciddiye alıp almayacağı sorulan Leavitt, şunları kaydetti:

"Mektupları ciddiye alacaklar çünkü Başkan'ı ciddiye alıyorlar. Başkan'a her zaman bir anlaşmaya varması için yalvaran dünya liderlerinin telefonlarının geldiğini söyleyebilirim ve bu yönetim bu anlaşmaların Amerikan halkının yararına olmasını sağlamak için çalışıyor. Bu ertelemede de yine Amerikan halkının menfaati söz konusu."

- Trump, 5 ülkeye daha gönderilecek tarife mektuplarını paylaştı

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından Japonya ve Güney Kore dışındaki bazı diğer ülkelere gidecek tarife mektuplarını da paylaştı.

Trump, mektuplarında 1 Ağustos'tan itibaren Malezya ile Kazakistan'a yüzde 25, Güney Afrika'ya yüzde 30, Laos ile Burma'ya da yüzde 40 tarife uygulanacağını bildirdi.

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