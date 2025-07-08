BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 10.041,23 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,45 puan ve yüzde 0,66 azalış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 45,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi ise yüzde 0,05 oranında değer kazandı.

Sektör Endekslerinde Son Durum

Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 1,32 ile madencilik oldu.

oldu. En fazla düşüş ise yüzde 1,85 ile iletişim sektöründe yaşandı.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlamasının ardından risk iştahı azaldı ve karışık bir seyir izlendi.

BIST 100 Endeksi İçin Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyeleri destek, 10.100 ve 10.200 puan ise direnç konumunda bulunuyor.



