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Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum ve Beklentiler

Dolar/TL güne yükselişle başladı. Fed'in faiz indirimi sinyalleri ve TCMB verileri piyasaların odağında yer alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2025 09:33, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2025 09:41
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Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum ve Beklentiler

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,1720 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,07 üzerinde 40,0730'dan tamamladı. Bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 40,1720'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 47,0140'dan ve sterlin/TL ise yatay seyirle 54,5050'den satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Son Durum ve Beklentiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed)'nın para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor. ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin endişeler devam ederken, bu kapsamda yapılan açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed Yetkililerinden Açıklamalar

Tarifelerin ABD'deki enflasyonist etkisinin yılın son çeyreğinde ortaya çıkması beklenirken, Fed yetkililerinin açıklamalarında Bankanın para politikasında atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranıyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, para politikasının sıkı olduğunu ve bu ay politika faizinde indirim düşünebileceklerini ifade ederek, bu konuda azınlıkta olduğunu ve bu durumun siyasi bir konu olmadığını söyledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz oranlarını düşürmeye başlama zamanının yaklaştığını belirterek, bu yıl iki faiz indiriminin uygun olabileceğini ifade etti.

Fed yetkililerinden gelen faiz indirimi sinyalleri bankanın bu ay olmasa da, eylülde faiz indirimine gideceği ihtimallerini güçlendirdi.

Yurt İçi Gelişmeler ve Beklentiler

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ödemeler dengesi verileri takip edilecek. AA Finans'ın TCMB tarafından bugün açıklanacak "Mayıs 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 84 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

  • Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 280 milyon dolar ile 4 milyar 800 milyon dolar arasında değişti.
  • Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 783 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.
  • Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 17 milyar dolar ile 22 milyar dolar aralığında yer aldı.

Piyasada Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.


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