Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden oturma eylemi
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yargı süreci devam ediyor. Bakırköy Meydanı'nda oturma eylemi gerçekleştiren acılı anne Yasemin Minguzzi bir kez daha adalet çağrısı yaptı
15 yaşında saldırıya uğrayarak katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için oturma eylemine başladı.
Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan pazara gitmişti. Burada B.B. ve U.B. isimli kişilerle çıkan tartışma sonucunda, B.B. tarafından bıçaklandı. Minguzzi yere düştükten sonra U.B.'nin de tekmelediği ifade edildi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta yaşamını yitirmişti.
Acılı anne Minguzzi bir kere daha adalet çağrısını yineledi; biri 16, diğeri 15 yaşındaki katil zanlılarının ceza almamasına tepki gösterdi.
Dava sürecinden sonra da tehditler aldığını söyleyen Yasemin Minguzzi çocuk cinayetlerine de dikkati çekti, yasanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Bir annenin sessiz çığlığı.Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) July 21, 2025
Yasemin Mingüzi'nin haykırışı sadece kendi oğlu için değil.
Sokaktaki şiddet yüzünden evladını kaybeden binlerce annenin ortak çığlığı bu.
Adalet arayan annelerin sesi artık duyulsun! pic.twitter.com/MkoP4CH1No