Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
Borsa İstanbul'da altın fiyatları rekor kırdı. Standart altının kilogramı yüzde 0,6 artışla 4 milyon 405 bin TL oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 16:44, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 16:44
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 405 bin lira seviyesine yükseldi. Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 383 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 413 bin lira seviyeleri görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, önceki günü 4 milyon 378 bin liradan tamamlamıştı. Böylece, gün sonunda yüzde 0,6 oranında bir artış yaşandı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 568 milyon 195 bin 858,86 lira olurken, işlem miktarı ise 812,91 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 45 milyon 350 bin 868,49 lira olarak kaydedildi.
En Fazla İşlem Yapan Kurumlar
- Zirve Değerli Madenler
- Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti
- Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler
- İstanbul Altın Rafinerisi
- Özak Kıymetli Madenler
Bugünkü İşlemlere İlişkin Veriler
- Önceki Kapanış: 4.378.000 TL / 3.380,00 Dolar/Ons
- En Düşük: 4.383.000 TL / 3.380,00 Dolar/Ons
- En Yüksek: 4.413.000 TL / 3.400,00 Dolar/Ons
- Kapanış: 4.405.000 TL / 3.400,00 Dolar/Ons
- Ağırlıklı Ortalama: 4.398.651,94 TL / 3.384,88 Dolar/Ons
- Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.568.195.858,86
- Toplam İşlem Miktarı (Kg): 812,91
- Toplam İşlem Adedi: 66