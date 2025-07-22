Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 405 bin lira seviyesine yükseldi. Altın piyasasında gün içinde en düşük 4 milyon 383 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 413 bin lira seviyeleri görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, önceki günü 4 milyon 378 bin liradan tamamlamıştı. Böylece, gün sonunda yüzde 0,6 oranında bir artış yaşandı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 568 milyon 195 bin 858,86 lira olurken, işlem miktarı ise 812,91 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 45 milyon 350 bin 868,49 lira olarak kaydedildi.

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Bugünkü İşlemlere İlişkin Veriler

Önceki Kapanış: 4.378.000 TL / 3.380,00 Dolar/Ons

4.378.000 TL / 3.380,00 Dolar/Ons En Düşük: 4.383.000 TL / 3.380,00 Dolar/Ons

4.383.000 TL / 3.380,00 Dolar/Ons En Yüksek: 4.413.000 TL / 3.400,00 Dolar/Ons

4.413.000 TL / 3.400,00 Dolar/Ons Kapanış: 4.405.000 TL / 3.400,00 Dolar/Ons

4.405.000 TL / 3.400,00 Dolar/Ons Ağırlıklı Ortalama: 4.398.651,94 TL / 3.384,88 Dolar/Ons

4.398.651,94 TL / 3.384,88 Dolar/Ons Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.568.195.858,86

3.568.195.858,86 Toplam İşlem Miktarı (Kg): 812,91

812,91 Toplam İşlem Adedi: 66



