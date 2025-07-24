BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükselişte

Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
KPSS 2025/1 İle En Düşük Puanla Atama Yapılan Lisans Kadroları
KPSS 2025/1 İle En Düşük Puanla Atama Yapılan Lisans Kadroları
Konutta 'gayrimenkul sertifikası' dönemi: İşte projenin detayları...
Konutta 'gayrimenkul sertifikası' dönemi: İşte projenin detayları...
Tunç: 10 kahramanımız yeşil vatan için canlarını feda etti
Tunç: 10 kahramanımız yeşil vatan için canlarını feda etti
Sürveyan Kadroları Boş Kaldı
Sürveyan Kadroları Boş Kaldı
ÖTV Oranları Neden Değişti? Bakanlıktan Açıklama
ÖTV Oranları Neden Değişti? Bakanlıktan Açıklama
İzmir Çeşme'de her gün 7 saat su kesintisi uygulanacak
İzmir Çeşme'de her gün 7 saat su kesintisi uygulanacak
Afyonkarahisar'da Orman Yangını Yaralıları Taburcu Edildi
Afyonkarahisar'da Orman Yangını Yaralıları Taburcu Edildi
Orman şehitlerinin naaşları Ankara'da
Orman şehitlerinin naaşları Ankara'da
Otomotivde Yeni ÖTV Oranları Belirlendi
Otomotivde Yeni ÖTV Oranları Belirlendi
Malatya'da Sabah Saatlerinde 3.6 Şiddetinde Deprem Oldu
Malatya'da Sabah Saatlerinde 3.6 Şiddetinde Deprem Oldu
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Hatay'da yakalandı
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Hatay'da yakalandı
Şehit Yakını ve Gazilere MHRS Randevularında Öncelik
Şehit Yakını ve Gazilere MHRS Randevularında Öncelik
10 orman şehidini son gören ekip lideri konuştu
10 orman şehidini son gören ekip lideri konuştu
43 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
43 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Tüketici güveni 5 ayın en düşüğünde
Tüketici güveni 5 ayın en düşüğünde
10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10 kişinin şehit olduğu orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Erdoğan: Hiçbir tuzak Terörsüz Türkiye yolundan döndüremez
Erdoğan: Hiçbir tuzak Terörsüz Türkiye yolundan döndüremez
Gök Vatan'da milli güç birliği! Yerli meteor füzesi geliyor
Gök Vatan'da milli güç birliği! Yerli meteor füzesi geliyor
Diyanet Açıkladı: Atatürk 2026 Diyanet Takviminde Olacak mı?
Diyanet Açıkladı: Atatürk 2026 Diyanet Takviminde Olacak mı?
YÖK'ten şehit yakını ve gazilere lisansüstü programlarda ilave kontenjan
YÖK'ten şehit yakını ve gazilere lisansüstü programlarda ilave kontenjan
400 icra müdürü ve yardımcısının görev yerleri belirlendi
400 icra müdürü ve yardımcısının görev yerleri belirlendi
Bakan Tunç'tan çocuk yargılamaları ile ilgili yeni düzenleme sinyali
Bakan Tunç'tan çocuk yargılamaları ile ilgili yeni düzenleme sinyali
Özel Üniversite Ücretlerine Yüzde 80'e Varan Zam!
Özel Üniversite Ücretlerine Yüzde 80'e Varan Zam!
Altın Yükselişini Sürdürüyor! Kilogramı 4,5 Milyon Lirayı Aştı
Altın Yükselişini Sürdürüyor! Kilogramı 4,5 Milyon Lirayı Aştı
2025-ÖZYES başvuruları başladı
2025-ÖZYES başvuruları başladı
Bulgaristan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı Sağladı
Bulgaristan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı Sağladı
MEB 'Denklik Kılavuzu 2025'i' Yayımladı
MEB 'Denklik Kılavuzu 2025'i' Yayımladı
Sigara Bırakma Polikliniklerinde Başvuru Oranları Yükseldi
Sigara Bırakma Polikliniklerinde Başvuru Oranları Yükseldi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükselişte

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,33 artışla 10.636,78 puana yükseldi. İşlem hacmi 45 milyar lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 14:15, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 14:16
Yazdır
BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 10.636,78 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,8 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.636,78 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 45 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 1,31 ile taş toprak, en fazla kaybettiren ise yüzde 7,63 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalarda Son Durum

Küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu haber akışıyla pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde genele yayılan alımların etkisiyle pozitif seyretti.

Günün İkinci Yarısında Beklentiler

  • Gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile TCMB faiz kararında olacak.
  • AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.
  • Analistler, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler

  • 10.700 ve 10.800 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor.
  • 10.500 ve 10.400 puan ise destek konumunda bulunuyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber