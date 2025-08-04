Evinde tartıştığı 2 kişiyi öldürüp kayıplara karıştı
Samsun'da evinde tartıştığı 2 kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs kayıplara karıştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2025 23:30, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2025 23:31
Olay, Salıpazarı ilçesinin kırsal mahallesi Konakören'de akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol A. (41) kendi evinde bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Taner Deniz ve Tarık Acar'a silahla ateş etti. Şahıslar hayatını kaybederken, silahlı saldırgan olaydan sonra kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.