Dolar 40,61 TL'ye geriledi
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 40,61 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 17:16, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 17:26
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin çarşamba günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PEŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,6550
|40,6560
|40,6180
|40,6190
|Avro
|47,3420
|47,3430
|47,4130
|47,4140
|Sterlin
|54,2200
|54,2300
|54,6630
|54,6730
|İsvicre frangı
|50,4760
|50,4860
|50,4310
|50,4410
|ANKARA
|ABD Doları
|40,6250
|40,7050
|40,5880
|40,6680
|Avro
|47,3020
|47,3820
|47,3730
|47,4530
|Sterlin
|54,1600
|54,3700
|54,6030
|54,8130