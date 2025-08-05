Dolar günü 40,66 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,6740 40,6750 40,6620 40,6630 Avro 47,0920 47,0930 46,9230 46,9240 Sterlin 54,1580 54,1680 54,0290 54,0380 İsvicre frangı 50,3750 50,3850 50,2490 50,2590 ANKARA ABD Doları 40,6440 40,7240 40,6320 40,7120 Avro 47,0520 47,1320 46,8830 46,9630 Sterlin 54,0980 54,3080 53,9690 54,1790