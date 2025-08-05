Dolar günü 40,66 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 40,66 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 17:21, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin pazartesi günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|40,6740
|40,6750
|40,6620
|40,6630
|Avro
|47,0920
|47,0930
|46,9230
|46,9240
|Sterlin
|54,1580
|54,1680
|54,0290
|54,0380
|İsvicre frangı
|50,3750
|50,3850
|50,2490
|50,2590
|ANKARA
|ABD Doları
|40,6440
|40,7240
|40,6320
|40,7120
|Avro
|47,0520
|47,1320
|46,8830
|46,9630
|Sterlin
|54,0980
|54,3080
|53,9690
|54,1790