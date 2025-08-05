Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum ve Analizler

Terörsüz Türkiye Hedefi Doğrultusunda Kurulan Komisyon Toplandı
Terörsüz Türkiye Hedefi Doğrultusunda Kurulan Komisyon Toplandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Memur-Sen memur maaş zammı için ilk teklifin yarın verilmesini istedi
Memur-Sen memur maaş zammı için ilk teklifin yarın verilmesini istedi
İşçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü, 18 yaralı
İşçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 4 ölü, 18 yaralı
Bakan Uraloğlu: Türkiye, Adil Ticaret İçin Çalışmaya Devam Edecek
Bakan Uraloğlu: Türkiye, Adil Ticaret İçin Çalışmaya Devam Edecek
Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı
Enflasyon asgari ücreti eritti: 7 ayda 7 bin TL kayıp yaşandı
ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza
ÖTV Artışı Sonrası Ek Ödeme Talebine 684 Bin TL Ceza
Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı
Kaçak alkol imalatçılarına göz açtırılmıyor: 121 gözaltı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Sağanak Yağış Uyarısı
Yurtta Sıcaklıklar Artıyor: Sağanak Yağış Uyarısı
Türkiye Somali'de Uzay Üssü Kuruyor
Türkiye Somali'de Uzay Üssü Kuruyor
Ters dönen tır alev aldı, şoför yanarak can verdi
Ters dönen tır alev aldı, şoför yanarak can verdi
Bakanlıktan Tavsiye: Uçaklarda Powerbank Kullanımı Yasaklanıyor
Bakanlıktan Tavsiye: Uçaklarda Powerbank Kullanımı Yasaklanıyor
12 Kentte Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı!
12 Kentte Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı!
Küçük Birikimle Ev Sahibi Olma Dönemi Başladı!
Küçük Birikimle Ev Sahibi Olma Dönemi Başladı!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: İşte Sahte Diploma Operasyonunun Detayları!
Bakan Yerlikaya Açıkladı: İşte Sahte Diploma Operasyonunun Detayları!
Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men Edildi
Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men Edildi
KDK devreye girdi: Özel hastane fazla aldığı ücreti iade etti
KDK devreye girdi: Özel hastane fazla aldığı ücreti iade etti
BİK'ten Açıklama: 8 Gazetenin Resmi İlan Hakkı Askıya Alındı!
BİK'ten Açıklama: 8 Gazetenin Resmi İlan Hakkı Askıya Alındı!
Eğitim hizmet kolu toplu sözleşme tekliflerinin ön müzakere süreci tamamlandı
Eğitim hizmet kolu toplu sözleşme tekliflerinin ön müzakere süreci tamamlandı
135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!
135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet uygulaması' açıklaması
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet uygulaması' açıklaması
Sahte diploma soruşturması: Depremde ölen avukatların yerine kayıt yapmışlar
Sahte diploma soruşturması: Depremde ölen avukatların yerine kayıt yapmışlar
'Kuğu' emojisiyle doktorların rüşvet iddiasında yeni gelişme
'Kuğu' emojisiyle doktorların rüşvet iddiasında yeni gelişme
MKE'den iş garantili dersliksiz okul: Mülakatlar başladı
MKE'den iş garantili dersliksiz okul: Mülakatlar başladı
GÜBİS: Zararlı Koku Giderici Tablet Satışı Yasaklandı
GÜBİS: Zararlı Koku Giderici Tablet Satışı Yasaklandı
Turizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldı
Turizmin kalbinde ziyaretçi rekoru kırıldı
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde takvim işliyor
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde takvim işliyor
2025 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı
2025 LGS Tercih Sonuçları Açıklandı
Şimşek: Enflasyon 44 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
Şimşek: Enflasyon 44 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum ve Analizler

Dolar/TL güne yükselişle başladı. Fed'in faiz indirimi beklentileri ve küresel ekonomik gelişmeler döviz piyasalarını etkiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2025 09:25, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2025 09:26
Yazdır
Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum ve Analizler

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,6830 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,6570'ten tamamlamıştı. Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,6830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 47,0120'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 54,0610'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 98,9 seviyesinde bulunuyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Fed Beklentileri

ABD yönetiminin tarife politikalarının küresel ekonomiye olası etkileri değerlendirilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artması varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin kötü gelmesi sonrasında ABD ekonomisine ilişkin oluşan endişeler, Fed'in gelecek toplantıda parasal gevşemeye gidebileceğine dair ihtimallerin artmasında etkili oldu. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed yetkilisi Mary Daly'den gelen açıklamalar da bu tahminleri kuvvetlendirdi.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de iş gücü piyasasının zayıfladığına dair artan kanıtlar ve tarifelerden kaynaklı kalıcı enflasyon belirtilerinin olmaması nedeniyle faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını ifade etti. Buna karşın bankanın beklenenden hızlı faiz indirimlerine gitmesinin enflasyonist baskıları daha fazla artırabileceğine yönelik endişeler de öne çıkıyor.

Piyasa Beklentileri ve Ekonomik Veriler

Cuma günkü istihdam raporu bir resesyon anlamına gelmemesine karşın şirketlerin ekonomi politikalarına dair daha fazla kesinlik istediğini gösterdi. Bu durum Fed'in faiz indirim beklentilerini kolaylaştırırken, gelen veriler Fed Başkanı Jerome Powell'ın tarifelerin ekonomiyi yavaşlatabileceği ve küçük işletmelerin işe alım planları için çok fazla belirsizlik yaratabileceği yönündeki uyarılarından bazılarını yansıtıyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

  • Yurt içinde reel efektif döviz kuru
  • Dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)
  • ABD'de dış ticaret dengesi
  • Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber